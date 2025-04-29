新华社大阪4月28日电（记者涂一帆）主题为“璀璨巴蜀文化，共创美好未来”的四川活动周28日在2025年大阪·关西世博会（大阪世博会）中国馆拉开帷幕。中国贸促会副会长陈建安、中国驻大阪总领事薛剑、日本政府代表、四川省政府及企业代表、中外记者等150余人参加开幕式。

4月28日，日本广岛县副知事横田美香在开幕式上致辞。新华社记者 涂一帆 摄

陈建安在开幕式致辞中表示，本届世博会以“构想焕发生机的未来社会”为主题，与中国馆展现新时代绿色发展的核心理念高度契合，也与四川省“天府之国”的生态智慧、“熊猫家园”的和谐理念形成跨越时空的对话。

广岛县副知事横田美香在开幕式上分享了广岛县和四川省自1984年9月缔结友好合作关系以来的友谊故事，并表示两地在40多年时间里，各领域各层级的交流合作取得丰硕成果，建立起深厚的信赖关系。她说：“衷心希望大家能多多参与四川活动周丰富多彩的活动，亲身感受四川省的魅力。”

4月28日，中国贸促会副会长陈建安在开幕式上致辞。新华社记者 涂一帆 摄

薛剑表示，借助大阪世博会这一全球盛会的东风，四川省与日本的合作将碰撞出新的火花，结出更多硕果。“我衷心期待世博会观众通过中国馆了解绵延五千年的中华文明和蓬勃发展的新时代中国风貌，并以此为契机去中国走一走、看一看，亲身感受一个真实、立体、全面的中国。”

4月28日，在大阪世博会四川活动周开幕式上，表演者演绎川剧变脸、川北大木偶等四川非遗项目。新华社记者 涂一帆 摄

日本世博协会国际局执行主任永野光用流利的普通话介绍说，中国馆自4月13日开馆以来，迅速成为日本国内乃至世界各地游客参观的热门展馆。每天从开馆到闭馆，游客络绎不绝。“作为中国馆的联络官，我对此感到非常自豪。”

开幕式上，以川剧变脸、川北大木偶等四川非遗项目演绎的“巴蜀画卷”赢得现场嘉宾阵阵掌声。当天在中国馆外，以武术为脉络，融合功夫、茶艺、杂技与三星堆元素互动的“武韵东方”表演也吸引了众多游客驻足观看。

这是4月28日在大阪世博会中国馆拍摄的由四川活动周展示的大熊猫等文创产品。新华社记者 涂一帆 摄

据介绍，作为全国首个在中国馆举办活动周的省份，四川带来了蜀绣、漆器、竹编、油纸伞等四川非遗和大熊猫、金丝猴“双宝”文创产品，三星堆青铜神树和都江堰水利工程相关视频将在中国馆长期展陈。此次活动周在大阪和四川两地分设会场，举办主题展览、经贸推介等活动。

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