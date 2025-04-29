人民网里约热内卢4月28日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间4月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢出席金砖国家外长会晤第一阶段会议。巴西外长维埃拉主持，各方围绕金砖国家在推进和平与安全中的作用进行了讨论。

王毅说，今年是联合国成立80周年。联合国的成立开启了各国共建和平、共谋发展的崭新篇章，推动了人类文明的长足进步。80年后的今天，国际格局深刻演变，世界进入动荡变革期，和平与发展事业面临新的严峻挑战，国际合作的基本理念受到侵蚀，国际关系的发展基础受到持续挑战，和平发展的国际环境面临冲击。在历史的关键当口，各国能否作出正确选择，攸关人类前途。金砖国家作为国际舞台上积极向善的建设性力量，要带头做和平与发展事业的中流砥柱。

一要坚持普遍安全。践行习近平主席提出的全球安全倡议，推动世界各国在相互尊重前提下共商安全治理，在公平正义基础上共建持久和平，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。

二要积极劝和促谈。秉持客观公正立场，坚持通过对话谈判化解分歧，支持联合国机构履职尽责，为实现政治解决创造条件。中方支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力，期待当事方解决好危机的根源性问题，尽早达成一个公平、持久、有约束力并被各当事方接受的和平协议。中东问题当务之急是推动加沙全面停火，解救人道主义灾难，长久之策是推进“两国方案”，实现巴勒斯坦国和以色列国和平相处。中方愿同金砖成员一道，致力于中东长治久安。

三要夯实发展之基。继续高举开放合作旗帜，坚定维护多边贸易体制，推动各国互利融合发展，支持普惠包容的经济全球化。中方愿同金砖国家加强减贫、农业、教育、卫生等务实合作，为全球南方提供更多公共产品。

四要加强务实合作。充分发挥金砖反恐工作组作用，加强信息分享、经验交流，促进执法合作与能力建设。建设好金砖疫苗研发中心，认真落实《金砖国家粮食安全合作战略》，拓展深海、极地、外空等新疆域合作，携手应对全球性挑战。

各方欢迎印尼首次作为正式成员出席金砖外长会，支持中方提出的系列全球倡议，表示面对地缘局势复杂演变，金砖国家应加强团结合作，反对强权政治和双重标准，倡导通过外交而非武力、合作而非对抗、多边而非单边手段，和平解决危机和冲突，捍卫金砖国家正当权益和全球南方共同利益，推动建设更加公正合理的国际秩序，促进开放包容、可持续发展。

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