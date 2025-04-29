新华社北京4月28日电 新闻调查｜“自己生病却让别人吃药”——抹黑中国经济解决不了美国自身问题

新华社记者欧阳为

近日，美国财政部长斯科特·贝森特在国际货币基金组织和世界银行春季会议期间再次发表言论抹黑中国经济，诬称中国现行经济模式“建立在出口之上”，是为了“摆脱经济困境”，这种模式“损害了世界”，需要“再平衡”云云。

事实表明，这些荒谬言论歪曲中国经济发展逻辑，违背基本经济学常识。美方此时抛出所谓“中国出口威胁论”，是企图借此再次制造话语陷阱，以掩盖美国自身问题、转移矛盾焦点，为美国推行保护主义寻找幌子。

中国和世界贸易往来的真相是什么

当前中国和世界的贸易格局，是以供需为基础、按照比较优势规律由市场自主选择形成的。

经济界人士认为，过去数十年，随着经济全球化不断深入，中国制造业取得长足发展，在动态比较优势方面形成竞争力。这些优势受益于超大规模国内市场的带动、产业链的不断完备、具有相当竞争力和品质的供应链生态体系等。

北京大学国家发展研究院教授邓子梁指出，中国自加入世贸组织以来，一直努力在公平开放贸易框架下，制定产业和对外经济政策并与世界各国开展互惠贸易。中国制造了物美价廉的产品，提高了进口国的购买能力并帮助其遏制通货膨胀。中国是制造业大国，全球买，全球卖，有力推动其他国家经济发展。

世贸组织数据显示，中国货物进口额2000年接近2251亿美元，到2023年已跃升至近2.59万亿美元，增长10余倍。在此期间，中国贸易结构发生了质变，为许多发展中国家提供了工业化所需的技术与设备。中国海关总署数据显示，2024年，中国机电产品出口增长8.7%，占出口总值比重提升至59.4%，其中高端装备出口增长超过四成。

“世界需要中国，全球经济增长离不开中国的持续发展。”在世贸组织总干事奥孔乔-伊维拉看来，“中国已成为教科书般的案例”，证明全球市场一体化推动了世界经济发展。世贸组织统计数据显示，加入世贸组织20多年来，中国对全球经济增长的年均贡献率为30%左右。

“中国经济不平衡论”错在哪里

贝森特指责中国经济体系不平衡，然而这种对中国经济发展逻辑的偏见明显与中国式现代化的现实实践进程相悖。近年来，中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济增长动能与结构持续优化。

衡量一国经济平衡度的重要指标之一是外贸依存度，即外贸总额占国内生产总值（GDP）的比例。数据显示，中国本世纪初外贸依存度一度超过60%，随后呈逐年下降态势。2019年以来，中国外贸依存度维持在刚刚超过30%的水平。2024年，中国外贸依存度为32.5%。

从上述数据可以看出，外贸在中国经济构成中很重要，但是2008年国际金融危机后，中国就开始调整经济发展模式，净出口对经济增长的贡献率在下降，消费和资本形成总额的贡献率在提升，外贸依存度呈现整体下降趋势。

如今，消费已成为中国经济增长的最重要引擎。中国国家统计局数据显示，2024年中国消费支出对经济增长的贡献率为44.5%，拉动GDP增长2.2个百分点；资本形成总额对经济增长贡献率为25.2%，拉动GDP增长1.3个百分点；货物和服务净出口对经济增长贡献率为30.3%，拉动GDP增长1.5个百分点。

当下，中国经济正在加速向创新驱动转型，注重加快培育新质生产力，科技创新日益成为经济增长重要动力。2025年第一季度，中国规模以上高技术制造业增加值同比增长9.7%，高技术产业投资同比增长6.5%，其中，信息服务业、航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业、专业技术服务业投资分别增长34.4%、30.3%、28.5%、26.1%。

西门子股份公司董事会主席博乐仁近日参加中国发展高层论坛2025年年会时说，面对增长从何而来的难题，中国已经给出了答案：以高技术、高效能，追求高质量的增长。

“让别人吃药治不好自己的病”

捏造中国经济“破坏全球贸易”“损害世界经济”的论调是精心策划的“叙事陷阱”。美国将自身经济结构性问题转嫁中国，以掩饰其国内政策失败，无法解决其产业空心化、财政赤字高企、社会矛盾加剧等深层顽疾。

美国长期以来的发展战略和产业政策导致经济过度依赖服务业和金融业，制造业不断向外转移。数据显示，自20世纪60年代起，美国制造业占GDP比重持续下降，从1960年的27%降至目前的10%左右，制造业就业人数从1979年的接近2000万峰值降至目前的1200多万。美国曾引以为傲的钢铁、汽车制造、家电、通信设备、化工等行业逐渐失色，昔日“汽车之城”底特律等传统制造业重镇随着制造业外迁，经济发展陷入困境，甚至一度破产。

美国长期过度依赖债务驱动经济增长。2008年国际金融危机后，美国多次实行量化宽松政策，美联储资产负债表规模急剧扩张，从2008年初的约9000亿美元膨胀到2023年底的约8.6万亿美元。此外，2020年至2021年，美国为应对疫情大量印发美元，货币供应量大幅增长，引发全球范围内的通货膨胀，也使得美国贸易逆差扩大。

伴随着美国财政赤字不断攀升，美国无力通过调整国内政策解决其结构性矛盾，却试图将危机转嫁给贸易伙伴，通过一系列单边主义和贸易保护政策，搅动现有世界经济和全球贸易格局，扰乱全球供应链，拖累世界经济复苏和增长，加剧全球经济碎片化风险。

美方官员把美国单边主义、保护主义政策造成的全球经济创伤，扭曲投射成中国经济发展的“原罪”，试图通过捏造“中国威胁”的谎言，将中国的发展与其他国家的利益对立。这种“甩锅”手段，既无法解决美国自己的问题，更难以阻挡中国经济发展的步伐，也再次暴露出美国企图转嫁矛盾、破坏国际经贸秩序的险恶用心。

(责编：崔译戈、徐祥丽)