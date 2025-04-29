新华社开罗4月28日电（记者张健）由中国驻埃及大使馆、中外语言交流合作中心、埃及中国大学、中国石化非洲代表处联合举办的“国际中文日”活动27日在埃及中国大学纳塞尔校区举行。

活动以“中文：穿越时空的礼物”为主题，吸引了来自开罗大学、艾因夏姆斯大学、埃及中国大学等多所埃及高校师生及中文爱好者参加。活动期间，师生们在中国书法、国画、服饰、美食、茶艺等展台，体验了传统的“中国味儿”。

中国驻埃及大使馆公参卢春生在致辞中说，中文传递的不仅是语言，更是理解与尊重。通过学习中文能体会到，真正的强大不在于对抗，而在于开放包容；不在于筑起高墙，而在于架设桥梁。目前埃及各所高校共开设32个中文系、3所孔子学院、2个孔子课堂。

中国石化非洲代表处总代表卫东表示，中国石化始终秉持为美好生活加油的企业使命和能源致敬生活之美的品牌理念，与非洲国家携手发展，愿继续做中阿文化交流的践行者，为埃及经济腾飞注入澎湃动力。期待更多国际友人通过中文这座桥梁，看见可信、可爱、可敬的中国，也让中国看见充满活力、蒸蒸日上的埃及。

埃及中国大学校长拉莎·扈利说，埃及中国大学致力于在所有院系中教授中文，约1.2万名攻读医学工程和人文专业的学生学习中文。自埃中建立全面战略伙伴关系以来，埃中科教合作密切，例如，为大学生提供赴华留学机会、为教职员工提供培训课程、为学生举办夏令营等。

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