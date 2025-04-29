新华社瓦莱塔4月28日电 题：“我一定要亲身去体验”——记马耳他“世界太极日”暨春季庙会活动

新华社记者陈文仙

悠扬的乐曲、翩跹的舞姿、柔劲的太极、华美的汉服……

27日，马耳他圣卢西亚市中国古典园林“静园”弥漫着浓浓的东方韵味，一场以中国文化为主题的“世界太极日”暨春季庙会活动隆重举行。

活动由马耳他中国文化中心与圣卢西亚市政厅联合主办，丰富多彩的中国传统文化展演吸引了许多当地民众，现场掌声与欢笑声交织，热闹非凡。

“世界太极日”太极展演是当天活动一大亮点。马耳他杨氏太极协会成员展示了杨氏太极拳与太极剑，来自地中海地区中医中心的第20期中国援马耳他医疗队成员表演了24式简化太极拳。他们动作行云流水、舒展有力，展现了太极拳的独特魅力，赢得现场观众阵阵喝彩。

5名来自圣伊纳爵学院汉达中学的学生，用琵琶演奏了一首悠扬的乐曲。“我对学生们的表现感到无比骄傲，期待他们有更多展演机会。”汉达中学校长玛丽亚·蒙泰贝洛在接受记者采访时表示，希望有朝一日能带领学生前往中国，亲身体验中国文化。

文化体验展位前观众络绎不绝。“用毛笔写汉字很有挑战性，但我很喜欢！”13岁的玛丽亚姆·卡奇亚·乔瓦尼向记者展示了自己写下的“福”字，眼中满是喜悦与自豪。“我以后想学习中文。”她笑着说。

39岁的马娅·杜亚科维奇在中医展位前流连忘返。她一边仔细端详膏药、艾条、清凉油等展品，一边倾听中国援马耳他医疗队讲解这些物品的疗效和使用方法。“我非常喜欢中国文化，也对中医充满兴趣，计划今年或明年去中国旅行。”她告诉记者。

“今天的活动太精彩了！每一个环节都让人印象深刻。”60岁的威廉·泰勒难掩兴奋之情。他对记者说，从10岁起他便对中国文化怀有浓厚兴趣。“中国文化历史悠久、博大精深，我一定要亲身去体验。”他说。

圣卢西亚市市长查梅茵·圣约翰在开幕式致辞中表示，圣卢西亚市与马耳他中国文化中心有着长期稳固的合作关系，“静园”作为两国文化交流的重要纽带，将继续承载友谊，讲述马中友好的动人故事。

马耳他中国文化中心主任袁媛对记者表示，“世界太极日”暨春季庙会活动既是中华文化“走出去”的鲜活窗口，也是中马人文交流的暖心实践，活动展现了中华文化深厚底蕴。

4月27日，在马耳他圣卢西亚市中国古典园林“静园”，人们参观中医展位。新华社记者 陈文仙 摄

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