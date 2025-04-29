新华社突尼斯4月28日电（记者黄灵 王一盛）中国和突尼斯出版机构27日在突尼斯国际书展期间举行迦太基文明与良渚文明对谈暨《寻找失落的文明：良渚古城考古记》阿拉伯文版签约活动。

浙江出版联合集团、浙江古籍出版社、突尼斯东方知识出版社负责人及突尼斯汉学家和考古学家出席了当天的活动。嘉宾们就中国良渚文明和突尼斯迦太基文明的独特魅力与深远影响进行了深入探讨。浙江大学艺术与考古博物馆馆长、浙江大学文化遗产研究院院长刘斌通过视频分享了对良渚文明的独到解读。

《寻找失落的文明：良渚古城考古记》是由浙江古籍出版社出版的以“良渚”为主题的图书，对良渚文明进行了全面介绍。该书此前已经输出法文版及俄文版，并入选经典中国国际出版工程和学术外译项目。

突尼斯书展于4月25日至5月4日在首都突尼斯市举行，中国是这次书展的主宾国。来自中国的40余家出版机构参加此次书展。中国出版机构在书展期间将组织20余场新书发布、版权签约、图书分享和一系列丰富多彩的文化体验活动。

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