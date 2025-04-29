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记者手记｜中国新能源车成老挝街头常客

2025年04月29日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社万象4月28日电　记者手记｜中国新能源车成老挝街头常客

　　新华社记者赵旭　赵婧怡

　　近年来，比亚迪、奇瑞、极氪等中国品牌新能源汽车渐成老挝各大城市街头常客。凭借质量过硬、设计新颖和配置丰富，中国新能源汽车逐渐在这里站稳脚跟。

　　受货币贬值、油价上涨等因素影响，近几年老挝消费者将目光投向新能源汽车。中国车企则敏锐捕捉到这一市场风向，通过整车出口、关键零部件供应、完善充电配套服务等全产业链布局，快速推动当地新能源汽车市场发展。如今，驾驶一辆新能源车不仅在首都万象畅行无阻，距离首都百里之外的琅勃拉邦、沙湾拿吉等地也在加速构建充电网络，人们对新能源汽车续航能力的担忧正被快速化解。

　　据《日本经济新闻》报道，丰田老挝公司日前调查显示，中国汽车在老挝的新车销售份额从2020年的约5%迅速攀升至2023年的19%。老挝的新能源汽车进口量在2021年之前几乎为零，但仅一年后就占到汽车进口总量的9%，2023年这一比例又升至15%。这组数据反映出，当地逐渐成为中国新能源汽车大显身手的舞台。

　　在今年3月的万象新能源车展上，中国品牌表现亮眼。某中资车企销售人员告诉记者，以中国品牌参展车为例，单一车型在老挝的单店月销量可稳定在十几辆左右，“中国新能源汽车已成为优质品牌和口碑的代表，获得越来越多本地车主和家庭的青睐”。

　　万象汽车市场有限公司市场总监德登萨万·胶马尼翁表示，2024年老挝新能源汽车销量增速是历年最快的。目前，大多数消费者选择新能源汽车主要看重其高性价比、现代化设计以及出色的安全性能，中国新能源汽车尤为受欢迎。为推动这一趋势，老挝政府也在大力推动充电基础设施建设，计划在城市、主要公路沿线及其他省份新增更多充电站，未来老挝新能源车市场将快速增长。

　　从中老铁路等基建项目落地生根，到中国新能源车源源不断“驶进”老挝；从老挝政府对“中国技术”的信赖，到民众对“中国智造”的选择，中国相关产业的硬联通与软实力在老挝经济社会同频共振。如今，中国新能源车企在湄公河畔开辟出新赛道，用绿色理念铺就一条全新产业路。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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