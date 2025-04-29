4月28日在海口拍摄的中阿合作论坛第十一届企业家大会暨第九届投资研讨会专题研讨会现场。新华社记者 蒲晓旭 摄

新华社海口4月28日电 4月28日，中阿合作论坛第十一届企业家大会暨第九届投资研讨会在海口举办。全国政协副主席蒋作君出席会议开幕式并致辞。

蒋作君表示，2022年12月和2024年5月，习近平主席分别出席首届中阿峰会、中阿合作论坛第十届部长级会议并发表主旨讲话，为深化中阿合作、推动中阿命运共同体建设跑出加速度注入强劲动力。中阿企业家大会创办20年来，为促进中阿经贸合作和人文交流发挥积极作用。希望工商界朋友以本届大会为契机，深入交流合作，为促进中阿合作开放发展、创新发展、共享发展作出新贡献。

本届大会以“共建‘五大合作格局’ 加速命运共同体建设”为主题，由中国贸促会、海南省人民政府、阿盟秘书处、阿拉伯农工商会总联盟主办。来自国内外政商界代表1000余人出席。

4月28日在海口拍摄的中阿合作论坛第十一届企业家大会暨第九届投资研讨会开幕式现场。新华社记者 蒲晓旭 摄

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