——访必和必拓集团首席执行官韩慕睿

本报记者 李 强

“凭借雄厚的制造业基础、先进的科研实力等，中国将一如既往地发挥作为全球经济引擎的重要作用。”日前，全球知名矿业企业必和必拓集团首席执行官韩慕睿接受本报记者专访时说。

20多年来，韩慕睿多次来华访问，见证了中国发展带来的巨大变化。“几十年来，中国经济快速发展，人民生活水平持续提高。能够参与中国的发展进程，我们深感自豪。”韩慕睿表示，作为必和必拓最大的单一市场，中国是必和必拓开展许多商业活动的关键推动力。韩慕睿曾多次来华出席中国发展高层论坛。“每次参加中国发展高层论坛，我都会更加深刻地认识中国发展的新态势及其在全球经济中的重要地位。”韩慕睿说。

韩慕睿认为，开放的全球贸易是实现经济安全和推动经济增长的重要路径，中国在持续发展经济和参与全球事务方面的长远战略思考，令必和必拓这样的企业备受鼓舞。“企业进行大项目长期投资的考量始终是风险和回报。中国的经济规划具有长期性、稳定性，降低了企业的投资风险。”韩慕睿说，“中国稳定的宏观经济形势和不断扩大高水平对外开放，以及为推动经济高质量发展作出的努力，更强化了必和必拓对中国市场的乐观预期。”

韩慕睿认为，中国正大力发展新质生产力，在新能源、数字经济和高科技制造等领域取得了亮眼成绩。必和必拓的技术创新实践与中国的发展战略高度契合，期待双方合作为全球经济增长注入新动能。韩慕睿十分关注中国新能源汽车和人工智能技术发展。他认为，中国在这些领域的快速发展和领先地位，给必和必拓的业务增长带来巨大机遇。

目前，必和必拓与中国伙伴建立了稳固而持久的合作关系，服务于日益增长的全球铜需求。在应对气候变化方面，必和必拓同样深度参与，与中国宝武、河钢集团等钢铁企业开展低碳新技术的合作与研发，进一步推动降低上游钢铁产业的温室气体排放强度。

“作为全球知名的矿业企业，必和必拓长期以来与中国客户和合作伙伴通力协作，提供当今世界发展所需的关键资源产品。我们愿继续携手中国客户和各方合作伙伴，共同打造更高效、更稳定、更可持续的能源供应链。”韩慕睿说。

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 03 版）

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