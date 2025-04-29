本报济南4月28日电 （记者刘阳）日前，由中央广播电视总台与山东省人民政府联合主办的第四届全球媒体创新论坛在山东曲阜举行。本届论坛的主题为“交流互鉴 科技赋能——变革发展中的文明力量”。

与会嘉宾认为，在习近平主席致首届论坛的贺信精神指引下，全球媒体创新论坛以开放包容搭建文明对话平台、以时代之光照亮文明共生之路。解决人类面对的共同课题，需要媒体担负起广泛凝聚共识的重要责任。推动文明交流互鉴，需要媒体发挥深化人文交流的重要作用。面对信息技术带来的机遇与挑战，需要媒体实现数字化赋能、智能化传播的重要变革。

与会嘉宾表示，新时代中国的科创实践证明，科技与文明的深度融合，必将是“美美与共”的协同进化，不仅是理念的共享、情感的共鸣，更是不同文明在数字时代的握手拥抱和融合共生。

活动现场，《非遗里的中国》2025年全球巡展正式启动。文明互鉴系列国际合拍项目、中央广播电视总台“熊猫星球”全球沉浸式光影大展、中央广播电视总台文旅与科技赋能文明交流互鉴主题研究报告等多项媒体合作成果在论坛上发布。中央广播电视总台“一起看中国·山东行”大型采访活动同日启动。

本届论坛共有来自95个国家和地区的国际组织和媒体机构、中外智库、跨国企业等各领域代表约300人，以线上线下结合的方式参会。

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)