打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第四届全球媒体创新论坛举行

2025年04月29日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报济南4月28日电  （记者刘阳）日前，由中央广播电视总台与山东省人民政府联合主办的第四届全球媒体创新论坛在山东曲阜举行。本届论坛的主题为“交流互鉴  科技赋能——变革发展中的文明力量”。

　　与会嘉宾认为，在习近平主席致首届论坛的贺信精神指引下，全球媒体创新论坛以开放包容搭建文明对话平台、以时代之光照亮文明共生之路。解决人类面对的共同课题，需要媒体担负起广泛凝聚共识的重要责任。推动文明交流互鉴，需要媒体发挥深化人文交流的重要作用。面对信息技术带来的机遇与挑战，需要媒体实现数字化赋能、智能化传播的重要变革。

　　与会嘉宾表示，新时代中国的科创实践证明，科技与文明的深度融合，必将是“美美与共”的协同进化，不仅是理念的共享、情感的共鸣，更是不同文明在数字时代的握手拥抱和融合共生。

　　活动现场，《非遗里的中国》2025年全球巡展正式启动。文明互鉴系列国际合拍项目、中央广播电视总台“熊猫星球”全球沉浸式光影大展、中央广播电视总台文旅与科技赋能文明交流互鉴主题研究报告等多项媒体合作成果在论坛上发布。中央广播电视总台“一起看中国·山东行”大型采访活动同日启动。

　　本届论坛共有来自95个国家和地区的国际组织和媒体机构、中外智库、跨国企业等各领域代表约300人，以线上线下结合的方式参会。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月29日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部