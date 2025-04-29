新华社西安4月28日电 上海合作组织成员国第八次卫生部长会议28日在陕西西安举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席开幕式并致辞。

刘国中强调，卫生健康是上合组织框架下的重要合作领域。习近平主席提出构建上合组织卫生健康共同体，为各成员国加强卫生健康领域务实合作指明了方向。在成员国元首理事会战略引领下，各国始终秉持“上海精神”，不断完善合作机制，在共同维护公共卫生安全、深化疾病防治技术交流和医药科技合作、传统医学传承创新发展等方面取得了丰硕成果。

刘国中表示，中国政府把保障人民健康放在优先发展的战略位置，开辟了一条符合中国国情的卫生健康发展道路。中方愿同各方一道，坚持共商共建共享原则，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，把卫生健康共同体建设提升到新水平。他提出4点倡议：一是坚持务实合作，共同推进卫生健康事业发展。二是坚持开放创新，共同推动医学科技进步。三是坚持互鉴共促，共同促进卫生健康领域人文交流。四是坚持多边主义，共同推进全球卫生治理。

世界卫生组织总干事谭德塞作视频致辞。上合组织秘书长叶尔梅克巴耶夫在开幕式上致辞。中外政府官员、国际组织及医疗机构代表参加开幕式。

开幕式前，刘国中集体会见了外方主要代表并合影。

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 03 版）

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