本报记者 黄炜鑫

在肯尼亚，一列行驶在蒙内铁路上的货运列车穿过蒙巴萨红树林。

本报记者 黄炜鑫摄

肯尼亚梅嫩加伊火山脚下，地热电站设施井然分布，绿色管道蜿蜒其中。“压力正常，温度正常。”肯尼亚索西安地热电站机械工程师约瑟夫·卡马乌和往常一样，与中方运维团队一起巡查设备运行状态。

近年来，中肯两国不断深化务实合作，推进高质量共建“一带一路”，日益充实全面战略合作伙伴关系内涵，为构建新时代中肯命运共同体贡献力量。

“为肯尼亚的绿色发展持续注入动能”

能源是工业化的基础。近年来，肯尼亚经济快速发展，电力需求随之攀升。为克服电力供应短缺问题，开发清洁能源成为肯尼亚政府的重要举措。

卡马乌所在的索西安地热电站由中国开山集团总承包，于2023年6月底投产送电。这是非洲首个从设计到建设、调试完全由中企独立完成的地热发电站。“中国技术先进，设备运行高效，可操作性更强。”卡马乌说。

除了索西安地热电站，在肯尼亚，中企正在对奥尔卡里亚一期地热电站改造升级。作为非洲第一座地热电站，1981年投入运营的奥尔卡里亚一期地热电站由于管道锈蚀、技术过时等原因，一度陷入无法正常运营状态。2023年8月，中国电建山东电力建设第三工程有限公司正式对电站改造升级。参与该项目的肯尼亚工程师詹姆斯·恩敦古说，通过优化汽轮机结构和地热井布局，中企重新激活了这片地热田的潜力。“这是一场‘技术革命’，中国团队不仅升级了设备，还大量雇用本地员工并开展培训，为肯尼亚培养了技术骨干。”恩敦古说。

“中国发展可再生能源经验丰富、技术设备先进，而肯尼亚拥有丰富的资源。双方合作有助于肯尼亚实现能源自给自足，为肯尼亚的绿色发展持续注入动能。”肯尼亚电力行业协会主席乔治·阿卢鲁说。

“中国农业技术正带领我们脱贫致富”

肯尼亚西部恩佐亚河畔，闸门打开，清澈的河水顺着灌渠流入新挖的垄沟。

“现在我们可以随时用水，再也不用‘看天吃饭’。”69岁的农户彼得·奥尼扬戈·奥科拉告诉记者，以前，因为缺乏灌溉设施，雨季时因上游地势高水流快，下游很难储水，旱季时更是无水可用。

中国电建市政建设集团有限公司承建的恩佐亚河下游灌溉和防洪工程项目有效缓解了当地用水难题。这是肯尼亚目前最大的灌溉设施，包括主干渠和支渠等在内的各级灌渠111公里、排渠71公里、田间灌渠736公里，还有37公里长的防洪堤。2024年4月，项目主体完工，超过1.2万户农民受益，为当地农业发展提供了保障。

2024年9月，两国同意加强减贫惠农领域合作。中非“十大伙伴行动”中的“兴农惠民伙伴行动”就包括建设10万亩农业标准化示范区，派遣500名农业专家，建设中非农业科技创新联盟。通过基础设施建设、先进农业技术转移等项目，中肯农业合作正蓬勃开展，助力肯尼亚农业现代化稳步推进。

走进肯尼亚纳库鲁郡番茄种植协会主席穆瓦拉的温室大棚，满眼青绿，嫁接番茄苗挂满果实，长势喜人。番茄是肯尼亚重要的蔬菜品种。近年来，肯尼亚番茄生产因病虫害严重减产，部分地区甚至绝收。中国南京农业大学与肯尼亚埃格顿大学合作，在纳库鲁郡示范推广中国番茄嫁接技术。

“经过嫁接的番茄苗产量高，品质好，抗病能力更强。”穆瓦拉告诉记者。据估算，该技术能将番茄青枯病发病率从90%降低到10%以下，产量由近乎绝收提高到亩产五六千公斤，每亩增收约10万肯尼亚先令（约合5640元人民币）。“参加示范种植的农户都尝到了甜头，越来越多农户来咨询情况，中国农业技术正带领我们脱贫致富。”穆瓦拉说。

“助力肯尼亚培养本土复合型人才”

上午9时不到，34岁的约瑟夫·恩贾内来到位于中国路桥非洲之星铁路运营有限公司的培训中心，打开电脑，登录平台，准备上课。恩贾内参加的是蒙内铁路“肯方员工在线培训”项目。该项目为期3个月，涉及“车、机、工、电、辆”五大铁路专业共78门课程，惠及公司全体近800名肯方员工。“这次培训让我积累了更多铁路运营知识，增强了工作信心。”恩贾内说。

7年多来，蒙内铁路的建设和运营为肯尼亚直接和间接创造超过7.4万个就业岗位，培养2800余名高素质铁路专业技术和管理人才，内罗毕至苏苏瓦段标轨铁路列车已全部由肯方司机独立驾驶。“蒙内铁路不仅助力肯尼亚经济振兴，还培养了一支带不走的铁路运营队伍。”肯尼亚铁路公司总经理菲利普·马伊恩加说。

中肯持续加强教育培训等能力建设合作，充分利用企业、院校、科研机构等搭建的各类平台培养人才，以人才红利助力当地现代化发展。

“老师，你好！”下午4时，49岁的加布里埃尔·韦尔准时登上视频会议软件，与授课教师用中文打招呼。

日前，内罗毕大学孔子学院为中企拓晨服装肯尼亚有限公司的52名员工量身定制了“中文+纺织”培训课程。韦尔是公司人力资源和行政经理，他说，随着越来越多中企进驻肯尼亚，“中文+”课程需求不断增长，相关培训不仅有基础中文，也有行业知识，可以为未来职业发展创造更多机会。

“中文+纺织”“中文+工程”“中文+旅游”“中文+农业”“中文+时装设计”……近年来，内罗毕大学、肯雅塔大学、埃格顿大学、莫伊大学等肯尼亚高校的孔子学院，响应企业和就业市场需求，积极开展“中文+职业技能”教育，相关课程十分受欢迎。“这不仅促进了跨文化交流，也为学生的职业发展提供了重要支持，助力肯尼亚培养本土复合型人才。”内罗毕大学外事处处长约翰·奥林迪如是评价。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，人才是现代化的关键支撑。“肯中在经贸、科研等领域加强人才培养，不仅促进了相互交流和理解，更为肯尼亚可持续发展提供智力支持。”

（本报内罗毕4月28日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)