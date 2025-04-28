4月27日，在马耳他姆贾尔，人们在草莓节上拍照。新华社发（乔纳森·博格摄）

地中海岛国马耳他27日在北部城市姆贾尔举行一年一度的草莓节活动，吸引大量马耳他当地民众和外国游客参加。人们在活动期间不仅可以品尝到刚刚采摘的新鲜草莓，还可以品尝用草莓制作的各种甜品、饮品等。