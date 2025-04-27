图为埃及太极拳习练者在埃及吉萨省金字塔前练习太极拳动作，在一招一式间用心感悟古老的东方智慧。 人民网 欣德·法蒂·穆罕默德摄

人民网开罗4月26日（记者沈小晓）从入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，到每年4月的最后一个周六成为全世界太极爱好者自发庆贺的“世界太极日”，太极拳已传播至全球180多个国家和地区，习练者达数亿人之多。