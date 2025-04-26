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《铁线礁、牛轭礁珊瑚礁生态系统调查报告》在京发布

2025年04月26日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月25日电  （记者宦翔）自然资源部组织有关单位及科技创新平台共同编制的《铁线礁、牛轭礁珊瑚礁生态系统调查报告》（以下简称《报告》）25日在北京发布。《报告》基于卫星遥感和现场调查数据，首次全面系统评估了铁线礁、牛轭礁珊瑚礁生态系统状况，科学准确分析了铁线礁、牛轭礁沙洲的发育形成过程，以及导致铁线礁珊瑚礁生态系统退化的主要因素。

　　《报告》显示，铁线礁珊瑚礁生态系统退化严重。一是2016年至2024年铁线礁所在环礁礁盘造礁石珊瑚覆盖面积持续下降，降幅约为68.9%；二是造礁石珊瑚覆盖率极低，种类数少且以团块状珊瑚为主。牛轭礁珊瑚礁生态系统总体健康，造礁石珊瑚覆盖率高，平均为37.7%，珊瑚礁鱼类种类较丰富，发现较多甲壳类、双壳类、腹足类大型底栖无脊椎动物，礁区生境质量良好。

　　《报告》指出，铁线礁礁坪上现有3个沙洲，牛轭礁礁坪上现有1个沙洲，均属于自然形成，高潮时均出露海面。在铁线礁、牛轭礁沙洲均发现有国家二级保护野生动物大凤头燕鸥等鸟类成群活动。沙洲及附近海域沉积物高度同源，未发现陆源物质输入。4个沙洲具备显著的自然特征，位置和形态呈现规律性变化，发育形成具有充足的物质来源，是正常的自然地理现象。

　　《报告》指出，长棘海星暴发是导致铁线礁珊瑚礁生态系统退化严重的主要因素，热带气旋袭击及频繁的人类活动特别是菲律宾在我中业岛持续开展施工建设是影响铁线礁珊瑚礁生态系统健康的重要因素。

　　《报告》表明，菲律宾炮制的所谓“中国在铁线礁倾倒珊瑚碎屑”、有关国家造谣沙洲的形成系我“填海造陆”等言论，毫无科学和事实依据。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月26日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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