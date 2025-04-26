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柬中合作承载两国人民对美好生活的共同向往（国际论坛）

谢莫尼勒
2025年04月26日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平主席成功对柬埔寨进行国事访问，为两国合作擘画了新蓝图，柬埔寨人民对双方在发展之路上进一步实现互利共赢充满期待。

　　近10多年来，我多次前往中国，每次都能看到这个国家的发展变化。四通八达的高速公路和不断延伸的高铁网络，大幅提升出行效率；电商经济迅猛发展，日益丰富了民众的消费选择；街头随处可见新能源汽车，绿色产业蓬勃发展。尤其令人钦佩的是，中国在环境治理方面取得显著成效。

　　中国发展成就背后有着深厚文化根源。中华优秀传统文化中蕴藏着解决当代社会面临难题的重要启示。中国人民代代相传的丰富哲学思想、人文精神等，可以为治国理政提供启迪。我从小受长辈熏陶，对儒家文化情有独钟。在我看来，儒家文化具有“以人为本”的鲜明特色。为了更好推动中国文化和发展理念在柬埔寨传播，我主动申请担任柬埔寨王家研究院孔子学院首任柬方院长。我向学院聘请的翻译学习了几年中文，并与孔子学院的老师、志愿者们深入交流与合作，组织了一系列促进柬中文化交流的活动。截至目前，学院累计注册学员超13万人，其中不乏政府官员组团前来学习，充分体现了柬埔寨人民学习中文的巨大热情。

　　近年来，柬中共建“一带一路”深入推进，为柬埔寨经济发展注入动力，为改善柬埔寨人民生活水平发挥了积极作用。中国企业在柬投资，创造就业岗位，推动当地经济发展。西哈努克港蓬勃发展，暹粒吴哥国际机场有力改善当地交通。柬埔寨旅游部等政府机构推动培养中文导游，为柬中文旅合作添砖加瓦。

　　中国的脱贫攻坚成就举世瞩目。我有幸多次前往中国各地学习相关经验，在云南省西双版纳傣族自治州的所见所闻尤其令我印象深刻。当地政府因地制宜，积极修建道路，完善基础设施，发展民族特色产业，带领村民脱贫致富，将曾经的贫困村改造为充满活力的旅游村。这些宝贵经验为柬埔寨推动乡村地区发展提供重要借鉴。2021年，柬中友好扶贫示范村项目建设正式启动。我作为项目参与者，努力在本地推广应用中国扶贫经验。在柬中双方共同努力下，位于柬埔寨茶胶省巴提县的柬中友好扶贫示范村——达弄村已焕然一新，成为中国经验助力柬埔寨乡村脱贫的样板。

　　柬中合作承载两国人民对美好生活的共同向往。展望未来，柬中两国将继续深化合作，为实现共同发展繁荣，推动构建人类命运共同体注入更强大动能。

　　（作者为柬埔寨柬中关系发展学会会长）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月26日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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