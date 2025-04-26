本报阿拉木图4月25日电 （记者李强）当地时间4月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿拉木图同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌举行中哈第二次外长战略对话。

王毅说，中哈是分不开的合作伙伴、拆不散的真诚朋友，两国世代友好源远流长、历久弥坚。在习近平主席和托卡耶夫总统的战略引领下，中哈永久全面战略伙伴关系成色更足、内涵更丰富。两国全面合作加速换挡，迎来收获期。双边贸易额逆势上扬，再创历史新高。新能源、互联互通等领域一大批合作项目落地生根。互免签证积极效应持续释放，人文交流取得突破性进展。中方愿同哈方一道，落实好两国元首重要共识，持续巩固战略互信，高质量共建“一带一路”，加强国际多边协作，推动中哈关系不断开辟新前景、取得新成果。

王毅表示，中央周边工作会议明确了今后一个时期中国同邻国关系方向，中国将坚持睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共的重要理念方针，携手周边国家打造命运共同体，建设好共同家园，共谋发展繁荣，共创美好未来。中方始终视哈萨克斯坦为周边外交优先方向，愿同哈方继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，推动中哈命运共同体建设持续向前迈进，在周边发挥示范引领作用。

努尔特列乌表示，哈萨克斯坦视中国为可信赖、可依靠的好邻居、好朋友、好伙伴，赞赏中国召开周边工作会议确定的积极方针政策，哈中全天候友谊和高水平互信不受任何地缘政治因素影响。在两国元首指引下，哈中永久全面战略伙伴关系达到前所未有的新高度，双方合作内涵不断丰富，各领域各部门联系日益紧密、互动频繁。中国成为哈最大贸易伙伴，双边贸易额屡创新高。哈方对哈中关系未来充满信心，愿深化双方互利合作，致力于两国共同繁荣和两国人民更大福祉，开创哈中关系新的“黄金30年”。

两国外长就双多边合作深入交换意见，达成广泛共识。

双方一致认为，中哈增进利益融合、加快共同发展符合中哈人民根本利益和时代发展潮流，将持续扩大经贸合作，尽早实现两国元首确立的双边贸易额翻番目标；拓展能源合作，提升全产业链合作水平；加强互联互通合作，加快跨境基础设施建设；探讨人工智能、数字经济等创新合作，为各自发展增添新动力；共同打击“三股势力”，筑牢本地区安全屏障。

双方认为，中国同中亚国家山水相连、命运与共，将共同推动即将举行的中国—中亚外长会取得积极成果，筹备好第二届中国—中亚峰会，推动中国—中亚合作不断迈上新台阶，建设好中国—中亚命运共同体。

双方将加强在联合国、上合组织等多边框架内沟通协作，支持自由贸易和多边贸易体制，反对单边保护主义，维护公认的国际规则，捍卫国际公平正义，践行真正的多边主义。

会谈后，双方签署了两国外交部合作备忘录等文件。

《 人民日报 》（ 2025年04月26日 02 版）

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