马来西亚种植及原产业部副部长陈泓缣：

马来西亚种植及原产业部副部长陈泓缣日前表示，马中合作成果丰硕，中国市场对马来西亚棕榈油等产业发展十分重要。期待双方进一步深化合作，两国互利共赢前景广阔。

陈泓缣说，随着东盟—中国自贸区建设不断深化，各项优惠政策和便利化程度持续升级。他计划今年访华，到成都、重庆等地考察棕榈油产业合作机会，拓展与中国西部地区的产业合作。

2024年，中马双边贸易额达2120亿美元，比两国建交时增长近千倍，中国连续16年成为马来西亚第一大贸易伙伴。

马来西亚是全球棕榈油出口大国。陈泓缣说，中国是马来西亚棕榈油最重要的市场之一，2024年马来西亚棕榈油及棕榈油产品对华出口额达105.7亿林吉特（约合174亿元人民币），所占比重超过马来西亚对华大宗商品出口总额的一半。

陈泓缣说，随着中国对棕榈油需求的变化，今后两国在高端日化产品、医药健康和绿色生物能源等高附加值产业领域将有更多合作机会。“两国合作的不断深化必将为两国企业和百姓创造更多机遇与福祉。”

陈泓缣表示，期待未来马中两国在利用人工智能等先进技术推动产业升级方面也能共同探索。“我相信，未来两国合作前景会更加广阔。”

（据新华社电 记者李萌、毛鹏飞、程一恒）

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