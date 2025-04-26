“迪拜人工智能周”在阿联酋迪拜拉开帷幕——

“迪拜人工智能周”近日在阿联酋迪拜拉开帷幕。来自100多个国家和地区的逾万名专家、决策者、创新者和企业代表共同探讨人工智能（AI）前沿技术与产业落地。

迪拜未来基金会董事会主席、迪拜王储谢赫哈姆丹·阿勒马克图姆在“迪拜AI周”期间举行的“迪拜AI大会”上表示，迪拜现已成为全球AI创新者、专家和开发者的汇聚地。他呼吁各国加强协作，共同释放AI对社会福祉和经济增长的积极价值。

阿联酋航空在“迪拜AI周”开幕环节中强调，要打造涵盖课程、法规与就业的AI人才生态系统。阿联酋航空副总裁优素福·本·拉赫季指出，必须打通学术成果与劳动力市场需求，修订教学大纲、完善岗位结构，并在家庭至社会各层面提高AI素养，确保年轻一代拥有与数字经济相匹配的新技能。

迪拜财政局在活动现场发布面向公共财政的AI合规验证平台。迪拜财政局局长阿卜杜勒拉赫曼·萨利赫·阿勒萨利赫介绍，该平台采用开源大模型与“检索增强生成（RAG）”技术，实现法规文本自动解读、风险识别与双语合规报告生成，提升审查效率与透明度。

在阿联酋迪拜未来博物馆举办的主题活动中，阿联酋负责AI、数字经济和远程办公应用程序的国务部长奥马尔·本·苏丹·乌莱马发表主旨演讲，阐释了阿联酋对“加速”AI落地的独特理念——既不因监管牺牲创新，也不因创新忽略规范。

“迪拜AI周”由迪拜人工智能中心与迪拜未来基金会联合举办，旨在通过公私协同、跨界合作与前沿探索，推动AI技术与治理模式创新，为全球可持续发展开辟新路径。

（据新华社电 记者温新年）

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