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中印尼合作为“全球南方”打造共赢样板（专家谈）

■受访专家：华中师范大学中印尼人文交流研究中心副主任 陈 菲
2025年04月26日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2025年，中国与印尼迎来建交75周年。75年来，两国关系从友好邻邦发展为全面战略伙伴，双方深度互信，务实合作不断迈上新台阶。

　　在基础设施、数字经济、绿色能源等领域，中印尼合作成果丰硕，为全球南方国家合作树起典范。东南亚首条高速铁路——雅万高铁，带动沿线经济发展；中国云计算技术与设施，推动印尼电商物流效率提升，促进其数字经济产业升级；中印尼在镍矿冶炼、动力电池等领域的合作，助力印尼成为全球重要的新能源电池材料生产基地，为其他国家开辟了可借鉴的绿色能源发展路径。

　　在“五大支柱”合作框架下，安全、数字经济等新兴领域正成为未来增长点，人工智能、大数据、生物医药等领域潜力巨大，有望成为合作新亮点。

　　产业链协同方面，中国高端制造业和科技创新的优势，与印尼丰富的自然资源和庞大的消费市场优势，可实现互补共赢。区域经济走廊建设机遇与挑战并存，双方需加强政策沟通、协调利益关系，推动项目落地实施，实现区域内的贸易和投资增长。同时，中印尼在产业链协同和区域经济走廊建设中，可以充分发挥各自优势，借鉴《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的规则整合经验，通过建立联合工作组，推进数字身份认证与电子发票互认机制，实现区域经济走廊的无缝衔接，共同应对外部环境不确定性、贸易保护主义等挑战，维护产业链稳定与安全。

　　作为全球南方国家代表，中印尼在金砖机制、东盟合作等平台中的协同发声意义重大，为区域稳定与发展提供了新范式。

　　在金砖机制中，两国共同推动新兴经济体发展，维护发展中国家利益；在东盟合作中，双方共同推动中国—东盟自由贸易区建设，促进地区经济一体化。

　　中印尼合作的成功关键在于将传统友谊转化为制度化合作，将比较优势转化为产业协同。未来，两国在深化产业链垂直整合方面潜力巨大。从万隆会议到金砖合作，两国始终以发展中国家共同利益为纽带，通过“南南合作”推动全球治理体系变革。正如雅万高铁跨越山峦奔向大海，中印尼命运共同体的建设终将在平等互利中抵达共赢的彼岸，持续为全球南方国家合作注入强大动力与活力。

　　（本报记者  王慧琼采访整理）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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