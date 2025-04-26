基础设施升级助力地区发展、双边贸易额近1500亿美元——

本报记者 王慧琼

在印度尼西亚万隆德卡鲁尔站，一列雅万高铁高速动车组驶出站台。

新华社记者 徐 钦摄

乘客在位于印度尼西亚雅加达的雅万高铁哈利姆站排队前往站台。

新华社记者 徐 钦摄

中国锂电子电池企业贝特瑞新材料集团在印度尼西亚中爪哇省建设的锂电池负极材料工厂。

学生在中国与印度尼西亚共建的雅加达印尼“鲁班工坊”智能制造中心学习。

新华社记者 徐 钦摄

2025年，中国与印度尼西亚迎来建交75周年的重要节点，双方正深化全面战略伙伴关系和命运共同体建设。

中国与印尼均为全球南方国家中的重要代表，从基础设施建设到可持续发展转型，从经贸合作到人文交流，两国以多维度实践诠释了“南南合作”的创新模式。以一系列务实且富有成效的项目为坚实根基，以战略互信为联结，中印尼为“全球南方”在探索互利共赢的发展道路上树立了可资借鉴的生动范例。

雅万高铁联通民心

清晨的雅加达哈利姆车站人头攒动，雅万高铁从这里出发，全程142.3公里，一路向东途经印尼多个重要城市，最终抵达万隆市。这条东南亚首条高铁将两座城市之间的出行时间从3小时缩短至40分钟。

雅万高铁不仅是中印尼合作的标志性工程，更成为全球南方国家基础设施升级助力地区发展的范例。高铁沿线卡拉旺车站周边，依托交通优势建成了工业园与粮食加工基地；雅万高铁沿线小微企业不断聚集，形成一条高铁经济带……自2023年开通以来，雅万高铁已累计运送旅客超800万人次，日均客流量达2.1万人次，极大激活了沿线经济带发展。2025年第一季度，超过8.7万名非印尼国籍的旅客乘坐雅万高铁。

“在地区致力于发展解决措施的基础上，印尼积极促进同主要国际参与者的伙伴关系，加强其基础设施网络。一个显著的例子是与中国合作建设的雅万高铁，它是印尼更大的基础设施战略的一部分。除了加强互联互通，该项目还刺激了沿线经济增长，为企业和当地社区创造了新的机遇。”印尼基础设施和区域发展统筹部长阿古斯·尤多约诺表示。

中印尼双方在基础设施建设方面的合作，不仅涉及雅万高铁、泗马大桥、万隆高速公路等交通基建，还致力于推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”（两个主权国家在对方境内互设园区、联动发展的产能合作方式）项目建设，让基建带动高新技术和新兴产业的合作。2025年3月，作为“两国双园”重要组成部分的巴塘工业园升级为印尼经济特区，印尼总统普拉博沃亲自揭幕并希望将其打造成“印尼的深圳”。这些标杆工程和案例证明，发展中国家基础设施合作，有助于激活增长动力，将发展共识转化为可感知的发展红利。

推动绿色低碳转型

今年1月，由中企承包建设的印尼佳蒂格德水电站项目举行落成庆典仪式，该水电站能够满足约50万户印尼家庭的用电需求，每年可节约煤炭4.8万吨。佳蒂格德水电站是中印尼合作推动绿色转型的缩影，近年来，一批助力印尼能源转型和产业链升级的中印尼合作项目遍地开花。

在印尼中苏拉威西省，由中企投资建设的莫罗瓦利工业园，是一个集镍矿开采、冶炼、电池材料生产于一体的产业园。印尼是全球镍资源储量最丰富的国家，但长期只能出口原矿产品。中国投资和技术助力莫罗瓦利工业园成为镍加工的重要中心，将镍矿优势转化为全球新能源产业链的核心竞争力。

在印尼西爪哇省芝拉塔水库，中企投资的芝拉塔漂浮光伏发电站，成为东南亚最大水上光伏项目。该电站发电量占印尼目前新能源发电量的25%，将为印尼每年节约标煤11.7万吨，可为约5万户家庭提供清洁电力。

据印尼投资与下游化部统计，2024年中国对印尼直接投资总额81亿美元，连续9年位列印尼前三大投资来源地。各类投资项目落地过程中，中企不仅输出资金，更为印尼提供技术培训和管理经验，通过在印尼的本土化运营让发展更具可持续性。

以雅万高铁为例，中企通过员工“师傅带徒弟”、现场实训等方式，为印尼方面提供焊接、电工、机械操作等方面的培训，累计约4.5万人次接受了培训，为雅万高铁长期稳定运营和印尼高铁网络发展奠定人才基础；在芝拉塔水库项目建设中，中企为印尼培养了约1000名从事水面光伏领域工作的优秀人才，还与当地政府合作接收印尼高校学生到项目部实习，培养相关专业人才。

“在项目建设过程中，双方的合作不仅体现在基础设施层面，更提升了印尼本国的人才能力与技术水平。”雅万高铁企业公关经理埃米尔·蒙蒂说。

合作机制不断创新

今年2月，为纪念中国与印度尼西亚建交75周年特别举办的“丹青叙友情—2025年中印尼当代书画名家交流展”在印尼万丹省唐格朗市开幕。70余幅中国书画作品、50余幅印尼书画作品不仅为观众提供了一场艺术盛宴，也是两国文化交流与友好合作的生动体现。

近年来，中印尼双方涉及经贸、人文等各领域的合作机制不断更新，助力两国开启合作新时期。

中国在印尼已建成10多个经贸合作区，2024年中印尼双边贸易额近1500亿美元，同比增长8.5%；在雅加达孔子学院，越来越多的印尼年轻人爱上汉语，2025年，中印尼双方将继续通过提供各类奖学金等方式，持续扩大双向留学规模，密切两国高校智库交流，推动开展师生互访；2024年，前往印尼的中国游客数量超过150万人次，10多家中国航空公司新增两国间直飞航线……

2024年11月，印尼总统普拉博沃将就职后系列外访活动的首站选在中国。在访问期间，中印尼将两国政治、经济、人文、海上“四轮驱动”合作升级为“五大支柱”合作，增加安全合作为第五大支柱，并签署了一系列合作文件和商业协议。

不久前，普拉博沃宣布印尼将加入新开发银行。这是继今年年初正式加入金砖机制后，印尼又一加强同发展中国家及多边机构合作的举措，扩大了全球南方团结合作的力量。

“中印尼关系建立在深厚的友好基础之上，合作空间广阔。未来，期待与印尼各界朋友携手，共同推动两国关系不断发展，使中印尼友谊在新时代展现出更加蓬勃的活力。”中国驻印尼大使王鲁彤表示。

(责编：岳弘彬、牛镛)