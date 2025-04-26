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外国青年深度体验中国乡村生活——

桃花源来了“洋农人”（我在中国·行耕记）

本报记者 丁美栋
2025年04月26日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　跨国创业团第一次下田时的合影。

　　跨国创业团带领研学团游览状元桥。

　　跨国创业团带领研学团体验古法豆腐制作流程。

　　扫码观看视频

　　在湖南省常德市桃花源管理区白麟洲村，几位外国青年戴上草帽、挽起裤腿，在田间地头开荒耕耘。他们还制作销售非遗米粉，开发乡村研学项目……

　　前段时间，一档名为《我在中国当农人》的节目在芒果TV播出。节目邀请了6名来自不同国家的年轻人组成“跨国创业团”，在中国沉浸式体验田园生活。在多元语言、文化、认知的碰撞下，这些国际新农人发挥所长，探索适合当地的乡村创业新模式，也在这一过程中感受到中国乡村全面振兴的包容与活力。

　　

　　“从‘体力活’变‘技术活’”

　　“夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。”约1600年前，陶渊明写下《桃花源记》，尽描世外桃源之美。

　　“风光无限好”，是跨国创业团成员、美国小伙宋安居对桃花源白麟洲的第一印象。在这个四面环水的江心洲上，村舍炊烟袅袅，渔舟泊岸，山水相依。“与自然相融的美景和宁谧的生活氛围让我着迷，我们白天劳作，晚上散步看星星。”宋安居还惊讶于当地的交通便捷程度，“道路网络四通八达，回归向往的田园生活触手可及！”

　　参与传统农耕是这些国际青年在白麟洲的“初体验”。他们扛起锄头，在一片长满杂草的荒地中开垦，晚上回到住处已筋疲力尽。慢慢熟稔各项农耕技能后，他们发现，原来当地实际农业生产并没有体验得那么费劲，而是技术含量满满。

　　在一片水稻试验田之中，这些国际青年结识了来自湖南农业大学的水稻专家吴德志教授，学到了很多稻米生产和农业技术知识。“吴教授团队在中国各地收集稻种，通过在试验田中种植，培育了不少优质稳产的新品种，帮助农民实现粮食增产增量。”来自英国的周书亚说，除了水稻种植技术，他还了解到5G、大数据、云平台等新型基础设施在当地的应用，“科技风”劲吹在中国田间。

　　“来到白麟洲之前，我以为这里的生产方式比较传统。踏上这片土地后，我感受到的不仅有农耕文明的沉淀，还有新技术带来的生机。大家沾着泥土、带着稻香创新，农业从‘体力活’变‘技术活’。”周书亚感慨。

　　“在这片热土创业的最好见证”

　　“桃花源里可耕田”，在桃花源的一片田地中，立着这样一句话。

　　随着逐渐融入当地生活，这群国际青年发现，桃花源里除了能耕田，还发展着不少适合家庭经营的产业项目：有的村民将农产品进行深加工；有的村民改造屋前屋后闲置空间，发展庭院经济；还有的村民干起了乡村旅游，民宿生意越做越红火……

　　“做好新农人，需要把传统乡村和现代新业态融合。”来自马来西亚的留学生区柏铨说，“这里多元化的农业模式给了我们启发，我们希望能够参与其中，在这里创业。”

　　经过多次讨论，他们决定从当地出产的特色大米入手，将其加工成常德米粉，提升农产品附加值。“米粉看似平常，里头的门道却不少。”宋安居回忆，常德米粉制作技艺作为湖南省级非遗项目，有十余道工序，每道工序都有讲究。“比如在挑选原料大米时，不能用新米，选好之后要泡米，稻米发酵后风味更足。制作过程中，还要关注加面粉的量，揉米团的时间和力度，这些都决定了成品质量。”

　　团队还积极开发学生研学等文旅项目。“我们结合当地实际，制定了两天一夜的研学方案，希望学生们能够透过语文课本，来到桃花源这片充满诗意的土地，感受现实美景。”区柏铨说。

　　研学方案付诸实践的过程中，宋安居对其中的种地环节印象深刻。“当时，我们和游客一起在田里种下油菜苗，如今春暖花开，花香四溢，是我们在这片热土创业的最好见证。”

　　“节目结束后，跨国创业团留下的‘归园田居’民宿小院和‘桃花源国风研学’产品都还在持续运营，希望能为促进当地乡村发展持续贡献力量。”《我在中国当农人》节目组总导演陈霏琪说。

　　“一场‘情感过山车’的旅行”

　　“英国人不容易流泪，可我却在离开白麟洲时止不住哭泣。”回忆起与村民告别的场景，周书亚动情地说。

　　“这段新农人的经历是一场‘情感过山车’的旅行。”周书亚直言，“一开始，我以为只是‘玩一下锄头就回家’，没想到和村民们成了莫逆之交。”

　　区柏铨回忆，他们刚到白麟洲时，由于缺乏物资，决定向邻居借几个鸡蛋。“当我们向隔壁的爷爷奶奶开口求助时，他们二话不说便取来满满一盒蛋，往我们手里塞，还说‘要多少就拿多少，管够！’”区柏铨当即被邻居的热情大方打动，初到异地的局促之感一扫而空。

　　跨国创业团还和村民们一起采摘柑橘、揽客卖菜、跳广场舞……创业阶段，村里给小伙子们提供了一辆三轮车，方便他们活动。“当我和伙伴们一起在乡间小路坐着三轮车，和经过的村民打招呼时，我们感到这里就是我们的第二个家。”周书亚说，即使现在创业项目已告一段落，他还会经常回到这里，和村民们团聚，一起聊天、串门、打麻将。

　　谈到对村民的印象，宋安居直言，这里的邻里关系亲密，大家互帮互助，有浓浓的人情味。“当节目结束，我们离开村子去码头时，我紧紧握着一位邻居吴叔叔的手，直到登船才松开。吴叔叔对我说，我和他朝夕相处了这么多个日夜，而他对我的思念，或许也要用相同的时间才能缓和。”宋安居感触良多，“从村民打开篱笆院门的那一刻起，我感受到了现代版《桃花源记》的真正内核。”

　　“很真实、很正能量的文化交流体验”

　　去年底，周书亚回到了英国曼彻斯特，和家人团聚。在晚餐桌上，除了英国传统美食，还摆上了湖南甜酒和蒸包子。“妈妈听我讲述了我在白麟洲的新农人故事，表示也想去当地看一看。”周书亚说。

　　文化理解不是单项输出，而是美美与共，区柏铨对此深有体会。在开发常德米粉产品的过程中，他发现当地经典的做法是干拌，而马来西亚处理类似食材时，喜欢用咖喱调味，便提出了“咖喱常德粉”的概念。区柏铨经过试验，最终调制出了保留常德米粉口感，但又具有东南亚风味的全新吃法，村民们纷纷评价“吃了一辈子常德米粉，没想到还能这么吃”。“文化差异并不一定导向冲突，只要在加深了解的过程中不断交流学习，也可以碰撞出别样火花。”区柏铨说。

　　陈霏琪介绍，节目在海外优兔平台（YouTube）播出，让海外观众看到了中国乡村的生态治理成果和创新活力，许多国际网友评价“真实的中国村庄如此温暖有魅力”“想试着用节目中的经验，给自己家乡带来改变”……节目组还收到了很多国家年轻人的报名信息，他们表示“看到了外国人在中国乡村创业的可能性”。

　　对于未来想投身中国乡村建设的国际青年，区柏铨建议要做到真听真看真感受：“在这片热土中生活，和村民们拉家常、问冷暖，你会发现这里蕴藏着的无限发展机遇。”

　　“我们从世界的天南地北而来，却在中国乡村稻田间找到共同语言——关于泥土的温度，创业的热情，以及人与人之间毫无保留的真诚。”宋安居正计划通过社交媒体，向世界传递他眼中的中国新农村形象，“我一定会多分享，这是很真实、很正能量的文化交流体验！”

　　

　　本文图片均由《我在中国当农人》节目组提供

(责编：岳弘彬、牛镛)

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