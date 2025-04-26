新华社阿拉木图4月25日电（记者苟洪景）当地时间4月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿拉木图会见塔吉克斯坦外长穆赫里丁。

王毅说，去年7月，习近平主席对塔吉克斯坦进行具有里程碑意义的国事访问，同拉赫蒙总统共同宣布将中塔关系升级为新时代全面战略合作伙伴关系，开启两国在更高水平上构建中塔命运共同体的历史新篇章。在两国元首战略引领下，中塔全面合作不断取得积极成效。中方坚定支持塔方走符合国情的发展道路，坚决反对任何势力干涉塔内政，将扎实落实中央周边工作会议精神和部署，同塔方进一步巩固战略互信、深化发展融合、扩大友好交往，助力各自现代化和繁荣振兴。

穆赫里丁表示，去年，习近平主席对塔吉克斯坦成功进行历史性国事访问，同拉赫蒙总统达成重要共识，为两国关系明确新方向，推动塔中互利合作达到前所未有的高水平，为塔可持续发展提供助力。塔方愿同中方用好双边合作机制，共建“一带一路”，加强立法机构、地方合作、人文交流，扩大经贸投资、互联互通、电子商务、产能产业、绿色转型、医疗制药等各领域合作。欢迎更多中方企业赴塔投资兴业，挖掘更多创新合作增长点。

双方就多边合作交换了意见，将共同支持上海合作组织、中国－中亚机制发挥更大作用，加强边境防控和反恐合作，维护地区安全稳定。王毅表示，中方乐见塔方在国际地区事务中发挥更大作用，支持塔方举办首届国际冰川保护高级别会议。

双方还就当前关税问题交换了意见。王毅强调，中方坚决反制美方单边霸凌行径，不仅是在维护自身正当权益，也是在维护国际社会共同利益，愿同各方一道，共同维护自由贸易，反对保护主义，捍卫国际公平正义。

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