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王毅会见乌兹别克斯坦外长赛义多夫

2025年04月26日04:41 | 来源：新华网
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新华社阿拉木图4月25日电（记者郑钰）当地时间4月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿拉木图会见乌兹别克斯坦外长赛义多夫。

王毅说，在习近平主席和米尔济约耶夫总统亲自关心推动下，中乌关系提升至新时代全天候全面战略伙伴关系的新高度，展现出更加广阔的发展前景。双方战略互信持续深化，全方位互利合作取得积极进展。两国经贸投资增长令人振奋，重大项目开工启动，互免签证协定推进实施，乌兹别克斯坦旅游年在华顺利开幕。中方愿同乌方一道，加快推进重点领域合作，推动中吉乌铁路早日实现通车，拓展人工智能、数字贸易、气候变化等新兴领域合作，打造更加亮眼的合作“成绩单”，助力各自推进现代化进程，加快实现发展振兴。中国将按照中央周边工作会议明确的目标任务，坚持睦邻、安邻、富邻和亲诚惠容的周边方针，携手打造周边命运共同体，愿同乌兹别克斯坦等中亚国家巩固战略互信，深化务实合作，建设更加紧密的中国－中亚命运共同体。

赛义多夫表示，在习近平主席的坚强领导下，新时代中国取得举世瞩目发展成就，充分彰显了中华文明的深厚积淀，乌方对此深感钦佩。得益于两国元首的远见卓识，乌中关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，为两国各领域务实合作指明了新愿景。乌方珍视乌中兄弟友谊，坚定恪守一个中国原则，愿继续同中方坚定相互支持，成为彼此可靠的肩膀。

赛义多夫表示，当前国际格局深刻演变，中国－中亚机制的战略意义日益凸显。中国在国际事务中信守承诺，展现大国担当，乌方支持习近平主席提出的系列重要全球倡议，欢迎中国召开周边工作会议确定的方针。乌方坚定支持世贸组织规则，愿同中方加强协作，共同应对挑战，维护多边主义，为世界注入稳定性。

王毅阐述了中方在关税问题上的原则立场，强调个别国家坚持本国优先，大搞霸凌式施压、胁迫式交易，无端挑起贸易战，其极端利己主义暴露无遗，只会进一步削弱自身信誉。中方坚定站在历史正确一边、国际规则一边，愿同志同道合国家团结合作，共同维护多边主义，捍卫公平正义，反对保护主义，决不允许世界重回弱肉强食的丛林。

双方还就加强上合组织中的合作交换了意见。赛义多夫表示，乌方全力支持中方发挥主席国作用，相信天津峰会将取得圆满成功，为上合组织发展注入新的强劲动力。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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