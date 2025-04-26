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心相近·特写丨延续40年的友谊，跨越太平洋的接力

2025年04月26日00:36 | 来源：新华网
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新华社美国得梅因4月24日电 心相近·特写丨延续40年的友谊，跨越太平洋的接力

新华社记者徐静 胡友松

当地时间4月24日，美国艾奥瓦州首府得梅因市，世界粮食奖基金会总部大楼内正在举行一场特殊的聚会。艾奥瓦州友好委员会董事卢卡·贝隆向记者轻轻展开贺卡，气势磅礴的国画名作《江山如此多娇》映入眼帘。

这是农历蛇年新春前夕，习近平主席向艾奥瓦州友人回赠的新春贺卡，承载着对相识四十载老朋友的节日祝福。

“我40年前到访美丽的艾奥瓦州，受到你们的热情接待，至今记忆犹新。”习近平主席表示，“希望两国人民多走动、多交流，共同续写两国人民友好故事，为中美关系发展作出新贡献”。

当时参与联名向习近平主席致新春贺卡的贝隆、前美国驻华大使布兰斯塔德、世界粮食奖基金会前主席奎因，以及应邀访华的艾奥瓦州青少年代表，24日同跨洋而来的中国朋友相聚一堂。

这场习近平主席首次访问艾奥瓦州40周年纪念活动由美国艾奥瓦州友好委员会主办。中国人民对外友好协会，河北省及石家庄市、正定县人民政府代表应邀出席，习近平主席在艾奥瓦州的老朋友及各界友好人士约150人出席活动。

老朋友们深情回顾同习近平主席延续40年的友谊。1985年，当时在河北正定县工作的习近平率团考察素有“美国粮仓”之称的艾奥瓦州。贝隆负责协调考察团在当地的访问行程，并全程陪同。

贝隆用一张张图片回忆考察团40年前在艾奥瓦州的行程：赴当地农场考察、同当地民众互动、同时任艾奥瓦州州长布兰斯塔德会面……他告诉记者，今天举办这场活动正是希望强调这段友谊佳话的重要性。“我们的友谊能持续如此长的时间，并且还在继续发展，让更多的人参与进来。”贝隆感慨地说。

81岁的杰克·金茨尔清楚记得习近平1985年率团到他的农场考察的情景：“我们一起看了粮仓，聊着玉米、玉米加工等话题。”2012年，金茨尔再次见到访问艾奥瓦州的时任中国国家副主席习近平。此后，金茨尔还与多位艾奥瓦州友人一起访问中国。“那是一次美妙的经历。”老人说，中国人民的热情好客给他留下非常深刻的印象。

40年来，习近平主席同艾奥瓦州友人保持着温暖互动。2012年，习近平再次访问艾奥瓦州时，同老朋友重聚，忆往事，话家常。2023年，在美国加利福尼亚州旧金山，习近平主席出席美国友好团体联合欢迎宴会并发表演讲，在宴会前同艾奥瓦州友人等友好人士会面。多年来，习近平主席还同艾奥瓦州友人和当地青少年多次书信往来。

如今，这段跨越40年的友谊正在两国年轻一代接力下焕发新的活力。2023年，习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上宣布，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。此后，艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂致信习近平主席，希望艾奥瓦州马斯卡廷市的学生能参与这一计划。习近平主席复信表示欢迎。马斯卡廷学生成为参与“5年5万”倡议的首批美国青少年。

得梅因高中生马达利娜·亚历山大向记者兴奋地回忆起自己去年8月的访华之旅。长城的雄伟、传统服饰的精美，在中国的所见所闻都让这个美国姑娘惊叹不已。在她看来，一次旅行的结束并不意味着感知中国之旅的停歇，“我和中国朋友还在继续发展着美好的友谊”。

纪念活动气氛友好而热烈。得梅因市罗斯福高中学生合唱了爵士乐歌曲。到访的河北石家庄外国语学校学生表演了武术。孩子们还唱响了一首艾奥瓦州友人格外熟悉的歌曲——《情缘留住永恒的记忆》。“你一定不会忘记，我们曾在小镇相遇。如今你重回故地，小镇充满了笑语……”40年的情谊随着歌声缓缓流淌而出，浸润着现场新朋老友的心田。

窗外，正值春耕时节。希望的种子已经播撒，人们期待着结出新的果实。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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