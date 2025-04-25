新华社北京4月25日电（记者刘杨、马卓言）外交部发言人郭嘉昆25日表示，中方高度赞赏阿盟外长理事会会议第45次专门通过对华友好决议，愿同阿方一道，携手推进现代化，构建高水平中阿命运共同体。

当日例行记者会上，有记者问：第163届阿拉伯国家联盟外长理事会会议通过“阿拉伯—中国关系”决议，重申阿拉伯国家支持一个中国原则和共建“一带一路”倡议，欢迎2026年在中国举办第二届中阿峰会，赞赏中国在促进地区和平与安全方面所作的外交努力。中方对此有何评论？

郭嘉昆说，中方高度赞赏阿盟外长理事会会议第45次专门通过对华友好决议，这充分体现了阿拉伯国家发展对华关系的决心和对举办第二届中阿峰会的高度重视。

郭嘉昆表示，在中国和阿拉伯国家元首的战略指引下，当前中阿关系处于历史最好时期。双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，共建“一带一路”合作成果丰硕，中阿贸易额超过4000亿美元；双方都致力于促进地区和平稳定，维护国际公平正义，这体现出中阿战略伙伴关系的高水平。

“去年5月，习近平主席出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话，宣布2026年在中国举办第二届中阿峰会，这必将成为中阿关系史上又一座重要里程碑。”郭嘉昆说，中方愿同阿方一道，以举办第二届中阿峰会为契机，携手推进现代化，构建高水平中阿命运共同体。

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