人民网乌兰巴托4月25日电 （记者张朋辉）4月25日，《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）蒙古国首映式在乌兰巴托成功举办。

中国驻蒙古国大使沈敏娟在首映式致辞。中国驻蒙古国使馆供图

中国驻蒙古国大使沈敏娟在致辞中表示，《哪吒2》在中国上映3个月了，在全球各地正陆续上映，热度不减，登顶全球动画电影票房冠军，位列全球影史第五。今天，蒙语配音版的《哪吒2》将在蒙古所有影院同步上线，希望蒙古国朋友也能喜欢。

沈敏娟大使接受中蒙主流媒体采访。中国驻蒙古国使馆供图

沈敏娟大使表示，《哪吒2》实现了动画技术和传统文化的完美融合，比如3D水墨场景、赛博朋克天庭、三星堆青铜器，还有大家熟悉的呼麦、马头琴等。这些对传统文化的创新表达非常惊艳，也很能引起共鸣。大家通过这部影片看到的不只是一个中国神话，更看到了一种坚韧不拔、顽强不屈的精神。这种精神跨越语言，深深感染了大家。

图为《哪吒2》首映式现场。人民网记者 张朋辉摄

图为首映式现场，一位小朋友身穿带有《哪吒2》电影元素的衣服。人民网记者 张朋辉摄

沈敏娟大使说，今年正值世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年。相信中国电影人将撷取更多中华文脉精粹，分享更多美好的中国故事、东方故事，促进全球文明互鉴和人类社会进步。

首映式前，沈敏娟大使接受了中蒙主流媒体的采访。

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