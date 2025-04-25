新华社北京4月25日电（记者刘杨、许可）神舟二十号载人飞船24日成功发射，恰逢第十个“中国航天日”。外交部发言人郭嘉昆25日表示，探索星辰大海的征程上，中国与世界同行，为人类造福。中国已同50多个国家和国际组织签署近200份政府间航天合作协议。

当日例行记者会上，有记者问：4月24日，神舟二十号载人飞船成功发射。近期中国同多国在航天领域开展合作，得到各方热烈响应。但也有少数媒体评论认为，有关合作为太空领域带来所谓“威胁和风险”。发言人对此有何评论？

郭嘉昆说，多年来，中国逐梦太空的脚步稳健前行，航天合作“朋友圈”不断扩大，已同50多个国家和国际组织签署近200份政府间航天合作协议。中国牵头发起金砖国家遥感卫星星座、“一带一路”空间信息走廊等多边合作项目，与巴基斯坦签署选拔训练航天员合作协议，和巴西联合研制地球资源卫星，帮助全球南方国家培养本土航天人才、推动技术共享。

“不久的将来，中国的嫦娥七号还将搭载来自埃及、巴林、泰国、意大利、瑞士等国的载荷飞往月球。”郭嘉昆介绍。

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