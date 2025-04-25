瑞士联邦委员兼外长卡西斯出席瑞士驻华大使馆新闻发布会 人民网 冯雨欣摄

人民网北京4月25日电 （冯雨欣、孙鸿宇）在中瑞建交75周年暨“中瑞文化和旅游年”之际，瑞士联邦委员兼外交部长卡西斯于4月24日至25日来华进行工作访问。24日，卡西斯出席在瑞士驻华大使馆举行的新闻发布会，回顾两国长期友好的合作历程，并展望两国在经贸、创新及国际事务合作中的发展。

卡西斯在发布会上指出，瑞士是最早承认并与新中国建交的西方国家之一。75年来，瑞中关系始终坚持务实与创新并重，合作基础不断夯实，成果日益丰硕。

他提到，2013年，瑞士成为欧洲大陆首个与中国签署自由贸易协定的国家，这一里程碑为双边经贸合作奠定了坚实基础。他说，中国已连续多年成为瑞士在亚洲的最大贸易伙伴。“在过去几十年间，瑞士企业大幅增加了在中国的布局，”卡西斯说，“这种紧密的商业关系推动了两国建立创新战略伙伴关系的愿景。

卡西斯表示，近年来，瑞中两国持续深化以经贸为代表的各领域交流合作，取得了诸多实质性成果。去年十月，双方已共同决定对两国自由贸易协定进行升级，以适应全球经济发展新趋势，进一步释放双边经贸合作潜力。

在谈及全球贸易形势时，卡西斯指出，关税危机的本质是一场全球性挑战，各国都不得不重新审视自身在国际经济体系中的定位。他强调，建立在关税壁垒之上的贸易战，最终不会惠及任何一方。

卡西斯认为，通过平等对话与合作，构建一个高效的多边主义体系，是化解纷争、实现共赢的最佳路径。他强调，各国应共同维护多边合作机制，并将人类共同利益置于核心位置。“如果没有多边主义，世界将陷入混乱。瑞方愿同中方一道，维护更有效的多边主义，推动其走向务实可行的未来。”

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