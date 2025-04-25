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约旦盲童：闻香识艺术

2025年04月25日13:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月25电 （记者管克江）约旦首都安曼的韦伯德街区，艺术家苏海勒·巴基恩正在教一些孩子们绘画——与众不同的是，这些孩子都有视力障碍，艺术家教孩子们通过嗅觉和触觉来进行创作。

韦伯德街区地处安曼最古老的一个山坡之上，能够俯瞰全城，现已成为当地有名的艺术街区，画廊鳞次栉比。苏海勒给自己的画室起名“颜色的味道”。

视障儿童正在作画。人民网 纳达尔·达乌德摄

视障儿童正在作画。人民网 纳达尔·达乌德摄

在“颜色的味道”，每种颜色都和某种香味关联。如红色关联樱桃味，绿色关联薄荷味，黄色关联柠檬味等等，这样孩子们就能分辨出颜色，并根据自己的想象自由绘画。

一名视障儿童在绘画。人民网 纳达尔·达乌德摄

一名视障儿童在绘画。人民网 纳达尔·达乌德摄

苏海勒成立这家画室的缘由和他母亲有关。他母亲由于糖尿病失去了视力。母亲病逝后，苏海勒决心为视力障碍者尽一份力，于2012年成立这间画室，目的是帮助视力障碍者打破颜色阻碍，鼓励他们通过艺术创作、团体合作等方式加强与社会融合。

正在绘画的两名视障儿童。人民网 纳达尔·达乌德摄

正在绘画的两名视障儿童。人民网 纳达尔·达乌德摄

苏海勒说，他们也想用这种方式来证明，即使有视力障碍的人也有自己的才华，能够进行绘画创作。 在画室，一名视力障碍儿童表示，“虽然我看不见，但只要有合适的工具和训练，我也能创作。创作时，我们充分发挥想象力和思考，这也将挑战和提升自我”。

一名视障儿童在闻颜料的香味。人民网 纳达尔·达乌德摄

一名视障儿童在闻颜料的香味。人民网 纳达尔·达乌德摄

据介绍，画室在约旦广受关注。约旦国王阿卜杜拉二世和王后拉尼娅曾特意前来看望孩子们。苏海勒说：“艺术家有艺术家的责任，我们要给社会留下印记。我们希望不断激发盲人孩子的想象力和上进心，让他们今后更加自立自强。”由于苏海勒的突出贡献，他被授予了阿卜杜拉国王二世三级卓越勋章。苏海勒说，他正在努力推动盲人中小学将艺术纳入教学课程，并呼吁各界更加努力，帮助身体残障人士更好融入社会。

图为艺术家苏海勒。人民网 纳达尔·达乌德摄

图为艺术家苏海勒。人民网 纳达尔·达乌德摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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