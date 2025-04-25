人民网里约热内卢4月23日电 （记者陈一鸣）智利瓦尔帕莱索消息：当地时间4月23日，中国国家电网智利控股/切昆塔公司（以下简称“切昆塔公司”）举行2025年电网运维“冬日计划”启动暨导线绝缘涂覆机器人首发上线仪式，智利能源部副部长费利佩·拉莫斯、智利电力燃料监管局第五大区主任帕特里西奥·巴斯克斯，以及国家电网派驻智利控股/切昆塔公司高管团队出席活动。

图为出席仪式的嘉宾了解中国国产导线绝缘涂覆机器人技术。 中国国家电网智利控股/切昆塔公司供图

据切昆塔公司负责人介绍，2024年南半球冬季，智利中部地区遭遇了有历史记录以来的最强风灾，导致150万户停电。为提前应对2025年冬季挑战，切昆塔公司制定了包括近970项预防性运维措施在内的“冬日计划”，首次将中国国产导线绝缘涂覆机器人技术引入拉美地区。此外，切昆塔公司还优化了电力依赖客户应急保供方案，确保平稳迎峰度冬。

由中国国家电网智利控股/切昆塔公司运维的普琼卡维变电站位于智利瓦尔帕莱索市郊，是整个瓦尔帕莱索大区关键的供电枢纽。（2025年4月2日摄） 人民网记者 陈一鸣摄

据介绍，切昆塔公司服务的智利第五大区植被茂密，“树线矛盾”突出，不仅影响供电可靠性，而且容易引发山火。目前，切昆塔公司运营的中压线路绝缘化率较低，其中三分之一处于高火险区。经过综合技术、成本评估，在现行监管机制下，公司在高风险区段采用节约高效的带电绝缘涂敷方案，可以实现安全效益与经济效益的双重最优。该技术的落地也是继智能电表成套设备及主站等中国技术、装备和标准“走出去”之后，切昆塔公司推动中国先进技术出海的又一实践。

活动现场，费利佩·拉莫斯听取了切昆塔公司管理人员对“冬日计划”准备情况的介绍以及对加强植被管理工作的建议，高度评价切昆塔公司引进中国先进技术、开展预防性运维工作的前瞻性做法。

中国国家电网智利控股/切昆塔公司在智利瓦尔帕莱索设立的数字营业厅，依托智能化和数字化服务模式，显著提升了用户体验，获得当地民众的高度认可。（2025年4月2日摄） 人民网 路易斯·布兰科摄

自中国国家电网公司2020年投资接管后，近5年来，切昆塔公司坚持“市场化、长期化、本土化”经营，安全水平不断提升，供电服务质量持续排名第一，荣获“拉美最佳职场”“可持续发展突出贡献奖”等多项荣誉，提升了智利电网的智能化运营水平，有力服务了当地社会经济发展。

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