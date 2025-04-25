新华社开罗4月24日电（记者吴宝澍）埃及主流媒体《金字塔报》网络版23日刊载埃及学者、作家阿扎·拉德万·西德基关于美国民主制度的英文文章《对民主幻想破灭》。文章指出，美国自诩世界民主领袖，但所谓的美国民主制度并非选民选择其青睐人选，而是资本选择其利益代理人，寡头政治集团操纵着美国政府为自身牟利。文章摘要如下：

让我们聚焦美国，这个自诩当今世界民主领袖的国家。美国公民是自由选择政治候选人，还是他们的选择被众多捐款人为政治候选人输送的无限资金所决定？美国选民是自由选择他们青睐的候选人，还是被迫选择那些最浮夸、最大力宣传的候选人？

在美国的任何政治选举中，候选人都必须筹集大量资金来支持自己的竞选活动，资本在选举中出钱是为了日后可以影响政府决策，而选民权利常被忽视。

一旦候选人当选，他将一直对那些为其竞选提供资金的捐款人感恩戴德。有评论人士指出，美国政客们“服务的不是投票让他们当权的民众，而是使他们成功当选的资本家”。

此外，美国最高法院的法官们本应不隶属任何一党，但事实是他们要么支持民主党，要么支持共和党，并不在意普通民众，这也令美国的民主岌岌可危。民主党派系的法官支持民主党的决定，共和党派系的法官支持共和党的决定。他们经常根据隶属的党派来投票，完全不顾公正性。

归根结底，富人控制着美国政客，富裕的捐款人对政府拥有过度影响力。寡头政治集团主宰着美国政府，通过操纵政府决策为自身牟利。

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