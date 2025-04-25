新华社海口4月25日电（记者夏天）为持续深化中越海警海上执法合作，共同维护北部湾海域安全稳定，4月22日至24日，中国海警西沙舰、永兴舰与越南海警8004、8003船开展了2025年第一次北部湾海域联合巡逻。这是2006年以来中越海上执法部门开展的第29次联合巡逻。

4月22日，中越海警舰艇编队在北部湾海域开展联合巡逻。（中国海警供图）

中越海警舰艇编队按照既定方案和航线，沿中越北部湾海上分界线从南往北展开巡逻。其间，对两国作业船舶进行观察记录和登临检查，对渔船民开展宣传教育，累计巡逻51.6小时、255.5海里，观察记录我国越界渔船1艘，我方海警登临检查1艘；观察记录越方越界渔船17艘，喊话劝返越南渔船17艘，海上生产作业秩序总体良好。双方还组织了编队海上联合搜救演练，提升了两国海警联合应急处置水平。

4月23日，中越海警开展海上联合搜救演练，模拟营救落水人员。（中国海警供图）

中越海警北部湾海域联合巡逻是落实中越两党两国关于深化两国海警海上执法合作重要共识的具体举措，进一步体现了中越海警贯彻落实两国领导人重要共识的坚强决心，每年开展两次，已成为南海海区海上执法合作样板，为养护北部湾渔业资源、维护渔业生产秩序，共同打击海上违法犯罪，维护地区安全稳定发挥了积极作用。中国海警将继续以此为契机，加强与越南海警业务交流，深化务实合作，妥善处置海上突发事件，为共同维护海上安全稳定，构建具有战略意义的中越命运共同体发挥积极作用。

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