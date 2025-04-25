新华社阿尔及尔4月24日电 记者手记丨在阿尔及利亚见证中阿深化互利合作

新华社记者田野 徐永春

阿尔及利亚住房、城市规划和城市部的新办公大楼项目正在进行收尾工作。记者日前在探访中看到，工人将地面打扫得一尘不染，工程师穿梭在不同楼层，调试各类设备。整座大楼外观已完工，大部分室内设施可投入使用，其设计建造充满现代化气息。

新办公大楼由中国建筑集团有限公司阿尔及利亚公司（以下简称“中建”）承建。大楼整体气势恢宏，由一座26层的塔楼、两座9层的裙楼以及一座6层的会议楼组成。灰色塔楼庄重挺拔，两侧裙楼以金色纹饰点缀，增添一抹典雅之美。带领记者参观的中建公司员工黄诗洁介绍，公司引进先进的中国技术和设备，在楼里建造了现代化智能办公室。

新办公大楼在以白色房屋为主调的阿尔及尔市中心拔地而起，与阿尔及尔无名烈士纪念碑、阿尔及尔大清真寺等地标遥相呼应，共同勾勒出这座北非海滨城市的天际线。新办公大楼、大清真寺，以及离市区不远的阿尔及尔机场新航站楼均由中国公司建造，生动诠释了两国历久弥坚的友谊与日益紧密的互利合作。

“中国公司引进的抗震技术可抵御较强震级的地震，这是这项先进技术首次在阿尔及利亚应用。”33岁的阿尔及利亚工程师沙基迪布·瓦利德·哈姆扎在中建项目指挥中心告诉记者。

六年前，哈姆扎加入中建。入职以来，他凭借出色表现获得两次晋升。“效率是中国公司的强项，我的中国同事对项目的进度和质量都有很高的标准。”他说。

在阿尔及利亚，中国企业不仅筑起摩天大楼与现代化机场，更将最前沿的技术与丰富的专业经验带到这里，为本地发展注入澎湃动能。

“十到十五年前，中国企业承建的是保障性住房和道路项目，如今已拓展至新能源项目、数据中心项目和铁路‘四电’项目等。”在非洲扎根十余载的中国土木工程集团阿尔及利亚有限公司总经理耿道锦说，“这些年，我们深切感受到阿尔及利亚朋友的温暖与善意。”

该公司副总经理陈绍珍亲历并见证了中阿合作不断深化与升级。“近年来，中阿两国携手在铁路建设、数字化转型、智能化应用等前沿领域展开了合作。”陈绍珍说，在走向海外的过程中，中国企业始终秉持高质量发展的理念，正是这种对品质的不懈追求，赢得了当地社会的广泛赞誉与认可。

在采访中，记者深切感受到，中阿合作的蓬勃发展，离不开无数中国专业人才的默默耕耘与无私奉献。他们将数年甚至数十年的光阴倾注于当地建设，持续推动中国与包括阿尔及利亚在内的非洲国家在各领域合作不断提质升级。

采访期间，正值中国-阿尔及利亚投资论坛在阿尔及尔国际会议中心举行。论坛现场座无虚席，数百名中阿企业代表济济一堂。

阿尔及利亚工业部长西菲·喀里布在致辞中表示，自2014年中阿建立全面战略伙伴关系以来，双方各领域合作水平让人充满信心，真正实现了互利共赢。他强调，通过共同努力和持续对话，阿方希望持续深化双方经贸合作。

此次论坛成果丰硕。中阿企业代表在会上深入对接，共签署8个在阿投资合作项目协议，初步投资总额超过20亿美元。

浙江钱江摩托股份有限公司阿尔及利亚项目主管卡洛·毛里应邀出席了公司与本地企业合作协议签署仪式。他满怀信心地告诉记者：“我们的合作是一个良好的开端！”

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