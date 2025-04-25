人民网洛阳4月24日电 4月22日，人民网“一带一路”青年友好交流活动参访团走进洛阳二里头夏都遗址博物馆。该馆依托二里头遗址建设，展陈面积达3万余平方米，集中呈现了中国最早的宫城遗址、青铜礼器群及城市道路网络体系。作为中国文明从石器时代向青铜文明转型的重要见证，这里完整保存着礼制文明与政治权力相融合的早期国家形态。

乌兹别克斯坦国家通讯社记者诺津贝克·马尔多诺夫在参观后表示，五个主题展区系统梳理了从史前到青铜时代的文明演进轨迹。“这座博物馆以其宏大的规模深深吸引了我，漫步其中仿佛在历史中穿行，洛阳重燃了我对博物馆的热情。”他说。

马尔多诺夫表示，数字化展陈尤其令人耳目一新，“通过电子屏不仅能查看每件展品的详细介绍，还可以360度观赏3D文物影像。”诺津贝克特别提到，中亚地区拥有众多博物馆，仅乌兹别克斯坦就有不少历史博物馆，这里的现代化展陈理念值得借鉴。作为人类文明的记录者和保存者，博物馆是历史的浓缩，他说，“守护历史是我们共同的责任，这项工作目前卓有成效。”

“我们两国能联合起来共同发掘保护遗址真的很棒。”哈萨克斯坦腾格里新闻网记者伊万·苏霍鲁科夫对联合保护机制深有感触。他认为，中亚与中国在文化遗产保护领域正形成良性互动，“正如哈萨克斯坦谚语‘没有过去，就没有未来’，只有携手守护遗址，才能无愧后人。这种超越国界的文明对话，正是共建‘一带一路’倡议的精髓所在。”（张悦、鲁扬、杨倩、王禹蘅、张荣、田易、叶列娜）

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