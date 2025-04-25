人民网伦敦4月24日电（徐量）每年4月最后一个星期六被定为“世界太极日”，旨在推广这一源自中国的传统健身文化。日前，来自英国伦敦多地太极爱好者齐聚一堂，以“拳”会友，共同感受太极拳带来的身心平衡与宁静之美。

保罗·钱德勒是伦敦当地一名资深太极教练，他表示太极不仅是一种适合各年龄层的健身方式，更蕴含着深厚的东方哲学智慧。他每周日都会在伦敦六和园禅意生活体验馆教授太极课程，吸引了不少当地居民、不同年龄和背景的学员前来参与。他希望通过这种持续的教学，让更多英国人了解和喜爱太极拳，从而进一步促进中英之间的文化交流。

太极拳作为中国国家级非物质文化遗产，近年来在海外逐渐受到欢迎，成为全球范围内重要的文化传播载体之一。随着“世界太极日”影响力的不断扩大，太极拳正以其柔中带刚、动静结合的独特魅力，走进越来越多英国民众的生活中。

保罗·钱德勒在伦敦教授太极拳课程。杨浩鹏摄

保罗·钱德勒带领学员在伦敦练习太极拳。杨浩鹏摄

保罗·钱德勒带领学员在伦敦练习太极拳。杨浩鹏摄

伦敦学员练习太极拳。杨浩鹏摄

(责编：曹欣悦、杨牧)