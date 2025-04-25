人民网伦敦4月24日电（徐量）当地时间24号，中国驻英国大使郑泽光在伦敦出席天津投资环境推介会并发表主旨讲话。天津市副市长翟立新、英中贸协主席古沛勤等分别致辞，中英各界人士近200人出席。

中国驻英国大使郑泽光发表主旨演讲。杨浩鹏摄

郑泽光表示，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化。天津的发展是中国发展的一个缩影。今天的天津已成为全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区，正全力打造中国北方地区联通国际国内双循环的重要战略支点。开放包容、锐意进取的天津将为各国企业提供互利合作的广阔空间。

郑泽光指出，近来美国宣布对包括中国、英国在内的几乎所有贸易伙伴加征所谓“对等关税”，公然违背世贸组织规则，严重破坏多边贸易体系，严重冲击全球经济，严重损害各国正当利益，是典型的单边主义、保护主义和贸易霸凌行径。美国所作所为是开历史倒车，企图让世界重回丛林法则的黑暗时代。

郑泽光表示，面对美国丧失理性的行为，中方坚决反对并已采取必要反制措施。中国挺身而出，不仅是为了维护自身正当权益，更是为了维护国际公平正义和多边贸易体制。过去几天，美国一直在发出相互矛盾的混乱信号。美方一方面继续搞极限施压，声称要向一些亚洲国家加征高达3500%的关税，一方面又表示将大幅度降低对华关税。各种花招不过是为了降低自身损失，影响资本市场。中方早就指出，关税战、贸易战没有赢家。我们不愿打，也不怕打。打，奉陪到底；谈，大门敞开。目前中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判。如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该立即停止极限施压、威胁讹诈。对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。

郑泽光还指出，在此关键时刻，国际社会应该团结起来，共同抵制单边主义和贸易霸凌。妥协没有出路，只会助长霸凌者的嚣张气焰。唯有坚决反对和抵制，才能使霸凌者改弦更张。英国有倡导自由开放贸易的传统。希望英方在这一重大原则问题上选择站在历史正确的一边，站在多边主义一边，站在国际社会绝大多数成员一边。

郑泽光强调，中国在谋求自身发展的同时，将坚定不移推进高水平对外开放，同世界分享发展机遇。中国关税总水平此前已降至7.3%。中方今天已公布新版《市场准入负面清单》，进一步缩减了市场准入负面清单。我们将继续推出更多吸引外资、加强外资企业服务保障等方面的举措。中国有稳定、可预期的政策环境，14亿多人口的超大规模市场，全球最完备的工业体系，不断完善的市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们欢迎包括英国在内的各国企业赴华投资兴业。现在是投资中国的最好时机！

郑泽光表示，近来多位英国政府高级官员重申英方愿与中国建立更深层次的伙伴关系，强调不与中国接触非常愚蠢。但也有个别反华政客企图诋毁抹黑中国企业，叫嚣“中国投资不安全”“不应过度依赖中国”。这些少数人傲慢、无知，心态扭曲，身子在21世纪，脑袋还停留在19世纪。他们完全没有看清中国投资为英国创造就业、增加税收、带来先进技术和生产力，也没有看清英国对华投资给英企带来巨大收益、对华出口支持了英国约50万个就业岗位。如今的中国已是世界第二大经济体和第二大商品消费市场，是世界制造业第一大国和货物贸易第一大国。中国需要世界，世界也需要中国。中英之间有着广阔合作空间。希望英方同中方相向而行，为两国企业开展互利合作提供公平、公正、非歧视、可预期的营商环境。中英应共同努力，打造金融服务、清洁能源、人工智能合作新亮点，拓展贸易、生物医药、教育、文化、旅游和创意产业等领域务实合作，为两国人民创造更多看得见、摸得着的利益。

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