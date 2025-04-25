人民网伦敦4月24日电（徐量）当地时间24日，天津投资环境推介会在英国伦敦举行，旨在进一步深化中英经贸合作，推动天津市与英国企业之间的战略协同与务实合作，搭建中英产业对接平台，推动互利共赢发展，服务国家对外开放和高质量发展战略。

天津市副市长翟立新在欢迎致辞中介绍天津市近年来对外开放成果及在推进高质量发展、建设现代化产业体系方面取得的重要进展，表达对深化中英经贸合作的高度重视和坚定信心。

天津市人民政府副市长翟立新致辞。杨浩鹏摄

中国驻英国大使郑泽光在发言中表示，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化。天津的发展是中国发展的一个缩影。2025年第一季度中国经济同比增长5.4%，国民经济起步平稳，开局良好。事实充分说明，中国近年来推出的包括扩大内需、稳外资稳外贸、发展新质生产力、高水平对外开放等政策“组合拳”积极有效，中国经济有着强大韧性和内生动力。

郑泽光强调，中国在谋求自身发展的同时，将坚定不移推进高水平对外开放，同世界分享发展机遇。中国关税总水平此前已降至7.3%。中方已公布新版《市场准入负面清单》，进一步缩减了市场准入负面清单。我们将继续推出更多吸引外资、加强外资企业服务保障等方面的举措。中国有稳定、可预期的政策环境，14亿多人口的超大规模市场，全球最完备的工业体系，不断完善的市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们欢迎包括英国在内的各国企业赴华投资兴业。现在是投资中国的最好时机。

中国驻英国大使郑泽光发表致辞。杨浩鹏摄

英中贸易协会主席古沛勤在讲话中指出，当前由美国挑起的关税战，正在全球范围内造成深远且消极的影响，这种以单边主义为导向的贸易政策不仅伤害了包括英国在内的全球贸易伙伴，也在事实上损害了美国自身企业的利益与消费者的福祉。英国作为自由贸易的坚定倡导者，始终致力于维护多边贸易体系和公平竞争的市场环境。“我们对中英经贸前景充满信心，”他说道，“中英两国在多个关键领域拥有高度互补性与广阔合作空间。我们相信，通过携手努力，双方可以共建开放、包容、互利、共赢的经贸新格局。”

英中贸易协会主席古沛勤发表演讲。杨浩鹏摄

赫力昂全球政府事务负责人梅德琳·维特克在讲话中也向在场来宾介绍了其企业在天津的投资情况，营商环境、合作政策等方面的最新成果。来自天津市各级政府代表也分别从当地优势产业、招商引资政策、人才资源、港口物流等方面做详细介绍。

天津市投资促进局局长杨柳介绍天津投资环境。杨浩鹏摄

推介会期间，天津市与英国有关企业及机构签订了关于科技、金融、教育等领域多项合作协议。

中英政商届代表参加天津投资环境推介会。杨浩鹏摄

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