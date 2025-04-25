人民网莫斯科4月24日电（记者肖新新）4月23日，“不能忘却的纪念——中俄（苏）纪念世界反法西斯战争胜利80周年图片展”在俄罗斯莫斯科举行。中俄两国政界、文化界、学界、媒体、民间机构嘉宾及青年代表等近80人参加活动。

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。此次图片展以“不能忘却的纪念”为主题，围绕“战争的记忆”“鲜血铸就的友谊”“永远的纪念”三个篇章，共展出80幅珍贵图片，展现中俄（苏）两国在世界反法西斯战争中浴血奋战、相互支持的历史，彰显两国用鲜血凝结的深厚友谊，表达两国捍卫以联合国为核心的国际体系和二战胜利成果的坚定决心。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞、莫斯科中国文化中心主任封立涛表示，在5月9日胜利日前夕，举办此次图片展无疑具有特殊意义。世界反法西斯战争的胜利不仅是军事胜利，更是人类良知和精神团结的胜利。

俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者加林娜·库利科娃表示，80年前那场浴血铸就的伟大胜利为俄中携手同行照亮前路。俄中之间坚如磐石的友谊，任凭任何力量都无法撼动分毫。

中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）党委专职副书记黄守业表示，此次图片展既是一次缅怀先烈、铭记历史的文化活动，更是中俄人文交流持续深化的生动体现。希望通过此次活动，让更多中俄两国朋友特别是青年一代，铭记历史，同护和平。

山东广播电视台总编辑周盛阔表示，山东始终是中俄友好的积极参与者、务实合作的坚定推动者。山东抗日根据地为世界反法西斯战争胜利作出了积极贡献。站在新的历史起点，我们纪念胜利，不仅是为了缅怀先烈，更是为了以史为鉴，凝聚团结的力量，共同应对全球性挑战，开创人类文明进步的新未来。

本次图片展由中国外文局、莫斯科中国文化中心、俄中友协主办，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、山东广播电视台承办，俄中人文科技合作促进会协办。

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