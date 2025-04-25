人民网墨西哥城4月24日电 （记者谢佳宁） 当地时间4月23日，中车株机公司承建的墨西哥城地铁一号线整体现代化改造项目第二路段B区间（夸乌特莫克站—查普特佩克站）实现开通运营，标志着项目建设取得又一阶段性成果。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆，墨西哥城市长克拉拉·布鲁加达，墨西哥国家基础设施、通信及交通部部长赫苏斯·埃斯特班·梅迪纳，墨西哥国家铁路运输监管局局长安德烈斯·拉霍斯，墨西哥城政府秘书长塞萨尔·克拉维奥托·罗梅罗，墨西哥城交通厅长赫克托·乌利塞斯·加西亚，墨西哥城地铁局局长吉列尔莫·卡尔德隆，中国驻墨西哥大使馆临时代办朱健，中国驻墨西哥经济商务处公使衔参赞董蔚，中车株机公司总经理廖洪涛等出席仪式。

在查普特佩克车站，克劳迪娅·辛鲍姆总统亲临开通仪式并登车体验。她回顾了墨西哥城地铁1号线改造项目的启动背景及曾经工作的场景，高度肯定了项目改造工作，特别感谢墨西哥城市政府、墨西哥城地铁局及以中国中车为首的项目团队，她特别提到，尽管面临巨大挑战，中国中车在不到三年的时间内完成了一号线20个站中17个站的开通运营及19个站的交付，创下纪录。同时，她也要求墨西哥城市政府及项目团队，加快推进一号线最后一个站（天文台站）的施工建设，尽快完成全线贯通。

克劳迪娅·辛鲍姆总统表示，墨西哥联邦政府将秉承为墨西哥人民提供最优公共交通服务的理念，坚持优先发展公共交通，持续打造包括地铁、城际铁路、缆车等在内的综合立体交通网络，为市民提供更加现代、舒适、便捷的出行体验，进一步提升墨西哥人民的幸福感。

墨西哥城市长克拉拉·布鲁加达表示，墨西哥城地铁一号线第二路段B区间的顺利开通标志着改造项目取得重要进展，重新开通运营的4个车站，位于墨西哥城心脏地带，将为首都人民提供更加优质的出行服务，进一步缩短通勤时间。正是整个项目团队的共同努力，带来了最有效率和最现代化的地铁一号线，为全体墨西哥城市民带来了福利。

克拉拉·布鲁加达强调，墨西哥城市政府将继续进行地铁的更新换代，持续推动墨西哥城大都会区公共交通网络的建设，为市民提供更安全、快捷、可持续的出行服务。

墨西哥城地铁局长吉列尔莫·卡尔德隆表示，改造后的墨西哥城地铁一号线全面更新了轨道、电力系统和车站等设施，同时引入了更低能耗、更为舒适的29列全新列车，使新一号线成为美洲乃至全世界最先进的地铁线路之一。作为全球规模最大、品类最全、技术领先的轨道交通装备供应商，中国中车为本次改造工程付出了巨大努力，新增路段的夸乌特莫克、印苏尔根特斯、塞维利亚和查普尔特佩克车站将让市民出行更加便捷。期待未来双方在轨道交通领域深化合作，共同打造更智能、更舒适、更绿色的地铁网络。

墨西哥城地铁一号线全长18.83公里，起于潘提特兰站，止于天文台站，设站20座，呈东西走向，自1969年开始运营，年运送旅客约2.43亿人次，是墨西哥首都的重要骨干线路。墨西哥城地铁一号线项目是中国中车首个海外“系统+”项目，涉及投融资、车辆新造，以及既有车辆通信系统、线路及机电系统全面现代化升级改造、全系统维保等，服务期长达19年。2022年，该项目入选联合国开发计划署“全球十大PPP项目经典案例”。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

为确保运营安全与施工进度，项目采用分段建设方案。路段1于2023年10月29日开通运营，路段2A于2024年9月13日开通运营，此次重新开放的四个车站包括夸乌特莫克站、印苏尔根特斯站、塞维利亚站和查普尔特佩克站，全长约4公里。至此，1号线的20个车站中已有17个车站投入运营，19个站完成交付，线路运营比例达到85%。同时，此次开通的路段与已开通的2A段及第一路段完成了串联，并与墨西哥城多条地铁线路实现了互联互通，进一步缓解了墨西哥城交通压力，对完善墨西哥首都路网功能、拓展城市发展空间以及促进区域经济发展发挥了重要作用。

来自市民贝诺妮卡的反馈更是对新线路的最好诠释。她表示，以前每天需早起为孩子准备早餐并送其上学，然后辗转公交前往改革大道附近上班。如今，随着一号线新段开通，她每天节省了近一半的通勤时间，列车运行平稳、快捷，出行体验非常舒适。

(责编：曹欣悦、杨牧)