人民网北京4月24日电 （记者苑基荣）4月22日至23日，由中国国际青年交流中心、连云港市政府、跨国公司碳中和50人论坛共同主办的第十四期“亮马丝路”国际讲堂暨跨国公司产业对接会在江苏省连云港市举行，近60家跨国公司和中资企业代表约80人出席活动。

中国国际青年交流中心副主任陈芃表示，作为促进中外青年务实合作的国际平台，交流中心将持续发挥桥梁作用，努力整合全球资源与本土优势，为地方产业升级和企业国际合作提供支持，共享机遇，赋能发展。

连云港人民政府副市长张家炯表示，连云港拥有得天独厚的区位优势和坚实的产业基础，希望与会企业以战略眼光积极寻找与连云港发展的契合点，在港航物流、高端装备制造、生物医药、新材料、石化等更多领域开展合作交流，以本次对接会为契机深化合作、共谋发展，实现合作共赢。

跨国公司碳中和50人论坛秘书长、法国道达尔能源副总裁徐忠华表示，面对贸易摩擦、关税壁垒、人口老龄化及气候变化等全球性议题，企业肩负着共同的时代责任。未来将继续加强与中国本土企业的战略协作，持续探索低碳转型路径，为全球绿色发展贡献创新智慧和实践典范。

参会企业代表纷纷表示，当前，全球化进程正经历深刻变革，全球经济社会可持续发展面临诸多挑战和不确定性。此次活动紧扣产业主题，聚焦发展需求，不仅为企业创造了深入的商业合作交流机会，也充分展示了地方产业优势，为跨国企业加快本土化发展步伐、中资企业提升国际化水平提供了有益交流平台。

活动期间还举办了产业洽谈会，与会代表实地考察了江苏天明机械集团、正大天晴药业集团股份有限公司、日出东方控股股份有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司、益海（连云港）企业群、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏嘉澳新能源科技有限公司、盛虹石化集团有限公司、江苏康缘药业股份有限公司等特色产业企业，并参观了连云港中哈物流合作基地、连云港石化产业基地运管服务中心等对外开放平台，大家聚焦氢基能源技术创新、生物医药研发、跨境物流运输等领域产业具体合作进行了深入交流，表达了强烈的合作意愿。

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