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“中远海运主题日”亮相大阪世博会中国馆

2025年04月25日08:52 | 来源：人民网-国际频道
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4月23日，中国远洋海运集团有限公司在大阪世博会中国馆举办“中远海运主题日”活动。人民网 许可摄

4月23日，中国远洋海运集团有限公司在大阪世博会中国馆举办“中远海运主题日”活动。人民网 许可摄

人民网大阪4月24日电（许可）4月23日，中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）在大阪世博会中国馆成功举办“中远海运主题日”活动。

中远海运（日本）株式会社代表取缔役社长周炜主持活动。人民网 许可摄

中远海运（日本）株式会社代表取缔役社长周炜主持活动。人民网 许可摄

2025年大阪世博会中国馆政府总代表、中国贸促会副会长李庆霜，中远海运集团董事总经理朱碧新，中国驻日本大使馆公使罗晓梅，中国驻大阪总领事馆副总领事方炜，在日中国企业协会会长王家驯，日本大阪港湾局局长中小路和司出席活动并致辞。中远海运（日本）株式会社代表取缔役社长周炜主持活动。中国驻大阪总领事馆参赞景春海、2025年大阪世博会中国馆馆长晏晨晖、中国贸促会驻日代表处首席代表史铭等嘉宾，以及中远海运集团在日客户、合作伙伴、媒体等近70人与会。

1964年6月18日，中远“燎原”号满载着中国人民的深厚情谊首航日本，开辟了中日经贸往来的海上航线。60年间，中远海运集团以航运为纽带，持续深耕日本区域，不断拓展业务领域，成为中日经贸、人文交流和友好关系发展的见证者、参与者和助推者。

2025年大阪世博会中国馆政府总代表、中国贸促会副会长李庆霜致辞。人民网 许可摄

2025年大阪世博会中国馆政府总代表、中国贸促会副会长李庆霜致辞。人民网 许可摄

李庆霜在致辞中表示，中远海运作为大阪世博会中国馆的合作伙伴，为中国馆建设提供了重要支持，以“一站式”物流服务方案、AI智慧配载等创新技术，护送“蛟龙号”深潜体验舱，嫦娥五号、六号月壤，以及“三星堆青铜神树”等中国馆核心展品快速、高效、安全地抵达，为中国馆的精彩呈现作出重要贡献。希望中远海运借助中国馆的平台展现中国优秀企业的卓越风采，进一步厚植知名度、美誉度，扩展国际合作新篇章。

中远海运集团董事总经理朱碧新致辞。人民网 许可摄

中远海运集团董事总经理朱碧新致辞。人民网 许可摄

朱碧新在致辞中表示，中远海运集团在日本合作伙伴与各界人士的关心和支持下，各项事业飞速发展，构建起以日本本土为支点，辐射全球的综合服务网络。中远海运与日本企业在经贸、制造、能源和高科技等多领域开展深度合作，取得了丰硕成果。未来，中远海运集团将持续发挥在绿色航运和数字转型方面的领先优势，为中日经贸合作提供更可持续的物流解决方案。

中国驻日本大使馆公使罗晓梅致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使馆公使罗晓梅致辞。人民网 许可摄

罗晓梅在致辞中表示，“中远海运主题日”不仅展现了一个现代化、科技感十足的航运企业，更展示了中国航运企业融入世界、服务全球的责任与担当。相信未来在包括中远海运在内的两国企业积极参与下，中日经贸合作一定能够在新时代焕发更加强劲、更加持久的动力。

中国驻大阪总领事馆副总领事方炜代读致辞。人民网 许可摄

中国驻大阪总领事馆副总领事方炜代读致辞。人民网 许可摄

方炜代读中国驻大阪总领事薛剑的致辞时表示，近年来，中远海运集团通过智能航运、绿色港口等创新实践，向世界展示了中国企业在数字化转型与可持续发展领域的前沿探索。期待这样的中国方案不断涌现，为全球治理贡献东方智慧。

在日中国企业协会会长王家驯致辞。人民网 许可摄

在日中国企业协会会长王家驯致辞。人民网 许可摄

王家驯在致辞中指出，中远海运日本公司是在日中国企业协会的核心成员单位。中远海运集团是全球领先的综合航运企业，秉持承运全球、连接世界的使命，持续为促进全球经济发展和文明交流贡献力量。相信通过世博会这一平台，中远海运将继续发挥“航运国家队”的作用，为构建人类命运共同体贡献中国航运力量。

“中远海运主题日”活动现场。人民网 许可摄

“中远海运主题日”活动现场。人民网 许可摄

活动中，中远海运围绕集团全球航线网络、绿色低碳技术及数字化创新成果进行了深度推介，重点展示了在日本市场的业务布局与服务优势。

中远海运集团的船模吸引观众驻足观看。人民网 许可摄

中远海运集团的船模吸引观众驻足观看。人民网 许可摄

当天，中国馆内的“中远海运元素”也成为了主题日活动的一大亮点。700TEU纯电动力集装箱船、中日航线豪华滚装客货班轮“鉴真号”船模以及憨态可掬的熊猫船长吸引观众瞩目。

据悉，作为大阪世博会中国馆合作伙伴、中国馆指定运输服务供应商，中远海运此前已高效完成了中国馆镇馆之宝、智慧科技展品及保障物资从上海至大阪的全程运输任务，确保展品安全抵运世博园并顺利交付。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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