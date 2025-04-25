新华社华沙4月24日电（记者张章 崔力）波兰总统杜达24日表示，只有俄罗斯和乌克兰相互作出妥协，才能结束冲突并实现持久和平。

据欧洲新闻电视台报道，杜达当天在接受采访时说，持久和平必须建立在相互妥协的基础之上。“这必须是一种妥协，最终情况应当是没有任何一方能说自己赢得了这场战争，每一方在某种意义上都要退让，乌克兰也必须退让。”

杜达说，俄乌冲突正在耗尽俄罗斯，也在以可怕的方式消耗乌克兰。双方都想赢，但也都希望结束冲突。

关于美国在波兰驻军问题，杜达说，目前大约有1万名美国士兵驻扎在波兰，他将努力劝说美国总统特朗普在波兰部署更多的美军部队。

波兰国防部8日说，美军将从位于波兰东南部的负责对乌克兰军事援助的热舒夫-亚西翁卡物流枢纽撤离，并部署到波兰其他地区。美国全国广播公司同日援引多名美欧官员的消息报道，美国国防部正在考虑从东欧国家撤军1万人。有分析认为，美军此举或将加剧欧洲盟友对特朗普政府减弱对乌克兰支持的担忧。

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