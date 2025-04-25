新华社金边4月24日电 记者手记｜“梦幻之路”带动柬埔寨驶入发展快车道

新华社记者伍岳 吴长伟

“这是一条梦幻之路。”谈及柬埔寨首条高速公路、连接首都金边与西哈努克港（西港）的金港高速公路，柬埔寨各界无不称赞。

自2022年10月通车以来，由中方企业投资并采用中国设计和质量标准建造的金港高速公路已成为柬埔寨陆路交通动脉，带动沿线城镇乃至全国驶入发展快车道。记者日前从金边出发，沿金港高速前往西港，一路感受和见证了这条路给当地带来的发展机遇和巨大变化。

金港高速全长187.05公里，途经31个乡镇和110座村庄，金边附近的沃萨村正是其中之一。2019年6月金港高速动工，现年69岁的村长蔡金桑回忆说，当时村里一下子热闹起来，人来人往，有项目工人来歇脚，也有投资人来看地看房，还有工厂老板来考察建厂。他家卖糯米饭的小摊也顾客盈门，每天收入从1.5美元增加到20多美元。

施工期间，村里地价翻倍上涨，让不少村民赚到了第一桶金。同时，村里还和3家服装厂签了建厂合同，带来超过1200个就业岗位。蔡金桑笑着说：“有工厂就有工作，工作岗位多到村里的劳动力都不够用了。”

如今，沃萨村153户村民家家都有了摩托车，还有不少人买了汽车。“村里的年轻人周末可以开车去金边或西港，这在以前是想都不敢想的事。”蔡金桑说。

驶离沃萨村，高速路上满载建材的货车逐渐多了起来。在一处高速服务区里，一名当地司机与记者攀谈：“我知道‘浙江’，就在高速路旁边，我们要去的就是那里。”

司机口中的“浙江”是位于金港高速135公里出口处的“柬埔寨戈公浙江经济特区”。特区总经理潘幼根介绍说，特区一期于2018年11月开始运营，从国内引入30家制造业工厂，吸引当地1万余人就业。

潘幼根说，特区一期开园时，从金边或西港来只能走旧国道，又慢又不安全。高速公路的开通吸引很多新客户前来落户，2024年一年就有80家企业签约。

如今，这里正在进行二期园区建设。潘幼根说：“按照计划，未来这里的用工人数将超过6万人。”

柬埔寨中国商会会长林士强对记者说：“金港高速大大增强了当地产业承载力，由此带来的溢出效应将不断为柬埔寨经济社会发展作出贡献。这正是共建‘一带一路’重点项目造福所在国的生动写照。”

金港高速开通后，从金边到西港的车程从5小时缩短至2小时内。傍晚，记者抵达西港时，西港金岸餐厅经理林占达拉正忙碌着。当被问到高速通车后客流量是否增长时，他回答“当然了”“增长太大了”。他说，这家餐厅是“网红店”，高速路通车后客人从早到晚慕名而来，客流增加了三四成。

餐厅门口停车场里，“金边”牌照的汽车占绝大多数。林占达拉说，新增客人基本都是外国游客，很多人专门从金边赶来，吃完饭后再开车返回。

西港酒店协会会长占索佩说，金港高速促进了人员流动，对西港和金边市乃至整个柬埔寨的形象都有很大提升。“虽然现在才刚起步，但我们完全相信，西港的旅游业发展将会进入‘高速时代’。”

“金港高速是柬中高质量共建‘一带一路’的典范。中国提出的倡议为何会受到东南亚国家推崇，我想这条高速路就是答案。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，中国深度参与和帮助柬埔寨社会经济建设，柬埔寨人民对此由衷感激。

夜幕下，金港高速车流不息，延伸向远处，续写着中柬铁杆友谊与务实合作的生动故事。

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