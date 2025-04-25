新华社达喀尔4月24日电（记者司源）首届西非论坛23日在塞内加尔首都达喀尔举办，会议主题为“加强中非智库合作，携手推进中非现代化”。来自中国和非洲的知名专家、学者、政府官员、外交使节、媒体记者等出席活动。

开幕式前，中国非洲研究院与塞内加尔国家行政学院签署了关于共同筹建中非研究中心的联合声明。

中国社会科学院院长高翔在开幕式致辞中表示，智库在促进中非文明交流互鉴、深化中非全面战略合作伙伴关系方面，发挥着不可替代的作用。本次西非论坛旨在更好汇聚中非学术资源，为推动“全球南方”共同发展、共筑新时代全天候中非命运共同体贡献智慧和力量。此次签署关于共同筹建中非研究中心的联合声明，对推进两国学术交流、智库对话、促进民心相通具有重要意义。

中国驻塞内加尔使馆临时代办李艳表示，西非地区作为非洲发展的重要引擎，在国际和地区事务中发挥着愈发重要的作用。期待以本次论坛为新起点，推动中非友好合作不断取得新成果，为构建新时代全天候中非命运共同体、实现中非现代化宏伟目标、促进人类和平发展崇高事业作出新的更大贡献。

塞内加尔总理办公室主任盖耶代表塞内加尔总理松科对首届西非论坛举办表示热烈祝贺。他指出，西非国家与中国合作正迎来重要机遇。塞内加尔政府正致力于推进系统变革，强化国家治理能力建设，学习中国在现代化进程中的发展经验具有极其重要的现实意义。塞方愿与中国社会科学院加强合作，开展学术交流和联合研究，为西非国家发展提供智力支持。

塞内加尔国家行政学院院长法勒表示，签署关于共同筹建中非研究中心的联合声明标志着非中智库合作进入新阶段。中国始终尊重非洲各国主权，支持非洲国家发展需求及文化进步，非中携手不仅可以促进各自发展，更为世界和平与安全作出积极贡献，延续非中在文化与历史维度的深厚渊源。面向未来，我们期待同中方加强技术交流、人文互动等全方位合作，通过巩固南南合作机制，深化互信基础，推动非中关系持续迈向新高度。

本届西非论坛由中国社会科学院中国非洲研究院和塞内加尔国家行政学院共同举办。大会设“中国与西非携手推进现代化”“三大全球倡议与西非发展”两个分论坛。

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