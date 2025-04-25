新华社伊斯兰堡4月24日电（记者蒋超）巴基斯坦总理办公室24日发表声明说，印方就游客遭枪击事件宣布针对巴方的一系列措施极不负责任且缺乏法律依据，巴方将对印度采取一系列反制措施。

巴总理办公室声明说，总理夏巴兹当天主持召开国家安全委员会会议。巴国家安全委员会对事件中游客生命损失表示关切，表示巴方坚决谴责一切形式的恐怖主义。印方在缺乏任何可靠调查和可验证证据的情况下，试图将事件与巴方联系起来，是“轻率、缺乏理性和不合逻辑的”。

声明说，巴国家安全委员会决定关闭瓦格赫边境口岸，废除向印度公民发放的部分签证，宣布印度驻巴高级专员公署武官为“不受欢迎的人”，对印度航空公司关闭领空，暂停所有对印贸易。

据印度媒体报道，印控克什米尔地区22日发生针对游客的枪击事件，造成至少25人丧生、数人受伤。印方认定巴基斯坦与袭击有关联，于23日宣布一系列针对巴基斯坦的措施，包括暂停两国间一项重要水资源分配条约、关闭边境口岸、驱逐巴方人员等。

另据印度媒体报道，印度外交部24日表示，将于当日起暂停向巴基斯坦公民发放所有类型的签证，建议印度公民不要前往巴基斯坦。

(责编：刘洁妍、崔越)