新华社阿比让4月24日电 记者手记｜“你不打他，他就以为只有他会打人”——“可可王国”的关税之怒

新华社记者张健

4月的科特迪瓦经济首都阿比让迎来持续高温，阳光炙烤着港口堆叠如山的货物集装箱，空气中弥漫着发酵豆荚的气息。卖烤香蕉的老妇人一边擦拭着额头汗珠，一边挥舞着一份本地报纸——头版赫然印着“美国总统特朗普决定对科特迪瓦加征关税”。

美国本月初宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”，科特迪瓦成为西非地区受影响最大的国家之一。科特迪瓦是全球最大可可出口国，素有“可可王国”之称，每年生产超过200万吨可可，占全球总产量的近45%。根据科特迪瓦咖啡和可可委员会的数据，该国每年向美国出口20万至30万吨可可。

针对美国关税措施，从工程师到运输商，从公务员到媒体人，不同身份的科特迪瓦民众在烈日下的街头巷尾表达着焦虑与愤怒。

在科特迪瓦农业部大楼二层露台，农业技术工程师莫里斯·蒂亚告诉记者：“虽然每个国家有权征税，但征税应当符合国际规则。”

“关税这么高，出口商该怎么办？”房地产商米歇尔·德尼认为应该对美国更加强硬。他对记者说，可可是科特迪瓦核心产业，背后是近600万依靠可可维持生计的民众。他认为，美国征多少关税，“我们就应该回敬多少”。

运输商热尔韦·特拉奥雷十分赞成反制美方关税措施。“美国为所欲为，其他国家必须反击，这样他们（美国人）才会尊重规则。”他还告诉记者一句非洲谚语：“如果你和一个盲人走在一起，你不打他，他就以为只有他会打人。”

日前，科特迪瓦国务部长兼农业、农村发展与粮食生产部长科贝纳·夸西·阿朱马尼表示，针对美国高关税政策，科特迪瓦可能提高对美出口可可价格，“这一影响最终将传导到美国消费者身上”。此外，科特迪瓦将寻求与欧盟等方面建立更紧密联系，以确保其产品能够更多销往其他市场。

《2024年非洲经济发展报告》显示，2012年至2019年间，科经济年均增长率在8%左右，2023年和2024年分别为6.5%和6.1%，2025年至2027年预计年均增长7%。目前，科特迪瓦在非洲大陆内部贸易中位列第二，在西非区域位列第一。

科特迪瓦经济学者、发展问题专家亚历克西斯·比赫接受记者采访时说，高关税政策下，科特迪瓦可可豆在美国市场的价格优势将荡然无存，跨国采购商或因此将订单转向其他国家。不仅如此，关税乱政还凸显美国对发展中国家经济权益的系统性漠视。

比赫认为，美国关税措施包含三个方面的恶劣行为：其一，将国家安全借口滥用于农产品领域；其二，对遵守国际规则的发展中国家施加超越世贸组织标准的关税；其三，企图破坏南方国家通过区域贸易协定获得的发展机遇。

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