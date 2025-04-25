新华社华盛顿4月24日电 记者手记｜关税阴云笼罩IMF和世行春季会议

新华社记者熊茂伶

国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季会议本周在美国首都华盛顿举行，“关税”和“贸易”是几场旗舰活动和多份报告频频提及的关键词。来自非洲、拉美、欧洲等地的与会代表在同记者交流时普遍认为，在关税阴云笼罩下，担忧情绪正在全球持续蔓延，不确定性将拖累世界经济发展。

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙日前发布关于全球经济的博客文章，“关税”一词在文中出现21次，“贸易”出现16次，显示出相关议题的分量。在世行一场关于就业的专题讨论会上，世行行长彭安杰也被问及关税和贸易问题，反映出各界对关税上升、贸易冲突加剧的忧虑。

谈到对全球经济的主要关切，为巴西出口企业做市场营销的莱尔·恩里科·丹尼斯毫不犹豫地回答：“贸易问题。”他告诉记者，与他合作的巴西企业出口各类农产品、木材、大理石等，原本计划在美国开设一家仓储中心，“如果关税真的大幅上调，这个项目就不可行了”。

古德曼·查卡纽卡是东南非贸易与开发银行负责信贷风险的执行董事。他告诉记者，目前他关注的核心问题就是贸易问题，或者说关税问题。这一非洲区域性银行的一些成员国向美国出口大宗商品，更高关税将会影响其出口。

查卡纽卡表示，目前的情况“充满混乱”，很难对未来进行规划。这是“一次又一次的危机”，这种局面对经济增长“极为不利”。

一名不愿透露姓名的欧洲代表也对关税战深表担忧。他对记者表示，世界就是地球村，关税导致的物价上涨连锁反应正在全球蔓延。例如，欧洲市场价格攀升后，中东地区随即跟涨，而中东的涨价潮又会反过来影响欧洲市场。“如此循环往复，形成一条不断自我强化的涨价链条。但最终承受这一切的，永远是那些普通民众。”

与会代表的担忧在会议期间发布的多项报告中也有体现。IMF最新一期《世界经济展望报告》将2025年全球经济增长预期下调至2.8%，较今年1月预测值低0.5个百分点。报告指出，美国一系列关税措施及其招致的反制对全球经济造成“重大负面冲击”，其带来的不确定性也对经济活动和经济前景产生负面影响。

IMF日前发布的《全球金融稳定报告》显示，由于金融状况趋紧，贸易和地缘政治不确定性加剧，全球金融风险显著增加。最新一期《财政监测报告》说，如果由于关税上升和经济增长前景疲弱，财政收入和经济产出下降幅度超出当前预测，全球公共债务状况恐进一步恶化。

作为关税战始作俑者，美国经济预计将受到更严重的冲击。IMF预计，美国今年经济增速将放缓至1.8%，较1月预测值低0.9个百分点，在发达经济体中下调幅度最大。政策不确定性加剧、贸易紧张局势以及需求势头减弱是IMF下调美国经济增长预期的主要原因。

除此之外，美国国债和美元作为全球避险资产的地位正面临挑战。丹尼斯告诉记者，受“不必要”的关税政策影响，长期来看，美元地位可能下降，未来可能会面临其他全球性货币的挑战。

丹尼斯表示，若美国市场持续封闭，与他合作的巴西企业将转向加拿大以及全球南方国家市场寻求商机。“这些经济体有望成为新的贸易增长点。无论如何，我们终将找到生存之道。”

(责编：徐祥丽、崔越)