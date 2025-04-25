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“红厅论坛·开罗对话：中国式现代化为世界提供宝贵经验”研讨会在埃及举行

2025年04月25日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗4月24日电（记者黄培昭 沈小晓） “红厅论坛·开罗对话：中国式现代化为世界提供宝贵经验”研讨会24日在埃及首都开罗举行。

来自阿拉伯国家联盟（阿盟）以及中埃两国政府、外交界、媒体、智库、企业和商会的约100余名嘉宾与会，围绕“携手推进现代化，建设更高水平中阿命运共同体”“媒体智库对话中国式现代化”“全球南方视角下的中国式现代化”开展对话交流。

与会者认为，中国式现代化不仅惠及中国人民，更同世界各国分享发展机遇，进一步丰富了发展中国家走向现代化的深刻内涵，助力包括埃及在内的各国人民迈向更美好生活。

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫在论坛开幕会议致辞中表示，中国通过现代化实现内部富强，通过构建人类命运共同体实现全球性繁荣。当前，我们面临全球性挑战，世界正陷入一系列困境，许多国家面临着从困境和挑战走向繁荣富强的矛盾，需要相互信任来共同应对。

“中国的发展是国际和平与进步力量的增强，中国式现代化始终是世界发展的宝贵机遇。”中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表廖力强指出，在关税霸凌面前，中国挺身而出，不仅是为了维护自身正当权益，也是为了维护包括广大发展中国家在内的国际社会共同利益，更是为了捍卫国际公平正义。中国的选择和担当，正是中国式现代化的世界意义所在，体现了构建人类命运共同体的应有之义。相信在中埃、中阿共同努力下，双方共逐现代化、共建“一带一路”会取得更多成果，将当前国际贸易紧张局势带来的挑战，转化为中埃、中阿深化合作、推进命运共同体建设的机遇。

“中国式现代化理论打破了‘现代化即西化’的迷思，呈现出一种不同于西方现代化的全新形象。西方模式未能顾及世界各国多样化的实际情况，而中国模式回应了发展中国家的关切，真诚表达了它们的愿景和期望，特别是在当前世界所处的关键阶段。”埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德说，中国式现代化理论为人类现代化提供了新的选项与重要贡献，它理所当然地受到所有发展中国家的关注与欢迎。

“当前，中阿关系在经济、政治和文化等各个层面都取得了长足发展，并显著影响了阿拉伯世界的现代化进程。”埃及新闻总署第一副署长穆罕默德·侯赛因说，阿拉伯世界越来越多地了解中国式现代化路径，这一路径不依赖西方化，或许能提供一种更契合阿拉伯文化传统的、可行的现代化方案。

本次红厅论坛由新华社中东总分社、中国驻埃及大使馆、新华社外事局、新华社研究院、中央党史和文献研究院科研规划部共同主办。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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