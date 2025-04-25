新华社印度尼西亚万隆4月24日电（记者陶方伟 曹凯）为纪念万隆会议召开70周年，“万隆精神与全球南方共同发展”国际学术研讨会24日在印度尼西亚西爪哇省首府万隆市举行，来自中国、印尼、印度、巴基斯坦等多个国家和地区的400余名政府官员、外交使节、学者及青年代表出席会议。

印尼国家经济委员会主席卢胡特在视频致辞中表示，面对全球经济复苏乏力、地缘冲突频仍、气候危机加剧等问题，世界需坚持团结协作，亚非拉国家必须携手构建更加公正均衡的国际秩序。印尼将通过务实外交践行万隆精神。

中国驻印尼大使王鲁彤在致辞时表示，70年前，亚非国家和地区自主召开会议，形成了“团结、友谊、合作”的万隆精神，为国际关系作出重要贡献。中国提出的和平共处五项原则、人类命运共同体、三大全球倡议等外交理念和治理方案与其一脉相承。

王鲁彤说，中国将继续同广大全球南方国家共同维护以联合国为核心的国际体系，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

与会代表一致认为，万隆精神历久弥新，深化南南合作将为全球发展注入新动力。

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